Najväčší prevádzkovateľ horských stredísk na Slovensku spustil svoj program pomoci pre utečencov z Ukrajiny

Utečencom vedia dať aj prácu

Pomôžu celým rodinám

4.3.2022 (Webnoviny.sk) - Program pomoci pre vojnových utečencov z Ukrajiny spustil aj najväčší prevádzkovateľ horských stredísk na Slovensku. V jednotlivých krajinách, v ktorých pôsobí, bude mať rôzne formy. Týka sa ubytovania, starostlivosti o deti a možnosti práce.Informoval o tom v piatok v tlačovej správe Marián Galajda, hovorca spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (TMR).V prvých dňoch vojnového konfliktu spoločnosť vytvorila podmienky, aby za súčasnými zamestnancami z Ukrajiny, ktorí o to mali záujem, mohli pricestovať ich rodiny. Poskytnuté im bolo bezpečné zázemie v podobe ubytovania a nevyhnutnej pomoci.Podľa predsedu predstavenstva TMR Igora Rattaja v Česku v golfom rezorte dali utečencom k dispozícii dvadsať izieb na dva mesiace v tamojšom hoteli.„Na Slovensku v spolupráci s občianskym združením Tatry máme radi organizujeme komplexnú pomoc pre ďalšie desiatky utečencov z Ukrajiny, ktorým dáme k dispozícii jedno celé ubytovacie zariadenie, v prípade záujmu im vieme poskytnúť aj prácu,“ dodal.Podľa Diany Migaľovej zo spomínaného občianskeho združenia chcú utečencom poskytnúť nielen strechu nad hlavou, ale komplexnú pomoc.„To znamená, postarať sa nielen o dospelých, ale aj o deti a pomôcť rodinám so starostlivosťou o ne. Prichádzajú v extrémne náročnej situácii a my urobíme všetko pre to, aby to pod Tatrami zvládli čo najlepšie,“ vysvetlila Migaľová.