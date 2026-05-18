|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 18.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viola
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. mája 2026
Európska únia spustila prípravu novej tabakovej smernice, verejnosť sa už môže na nej podieľať
Tagy: Elektronické cigarety Jednorazové e-cigarety nikotínové výrobky Regulácia Smernica Tabakové výrobky verejné zdravie
Komisia uvádza, že cieľom pripravovanej revízie je reagovať na nové trendy na trhu. Európska komisia v pondelok ...
Zdieľať
18.5.2026 (SITA.sk) - Komisia uvádza, že cieľom pripravovanej revízie je reagovať na nové trendy na trhu.
Európska komisia v pondelok oficiálne odštartovala proces prípravy novej tabakovej smernice TPD. Spustením tzv. „Call for Evidence“ otvorila prvú verejnú fázu revízie pravidiel pre tabakové a nikotínové výrobky v Európskej únii.
Ide o proces, v rámci ktorého Komisia zbiera podklady, pripomienky a názory od členských štátov, odborníkov, trhu aj verejnosti pred vypracovaním samotného legislatívneho návrhu.
Komisia uvádza, že cieľom pripravovanej revízie je reagovať na nové trendy na trhu, rast nových nikotínových produktov či digitálny marketing. Argumentuje tiež rozdielnymi pravidlami v jednotlivých členských štátoch, ktoré podľa Bruselu vedú k fragmentácii vnútorného trhu.
Medzi oblasťami, ktoré chce Brusel riešiť, sú najmä príchute v elektronických cigaretách, jednorazové e-cigarety, nikotínové vrecúška, nové nikotínové produkty, pravidlá balenia či reklama a marketing na sociálnych sieťach. Dokument zároveň naznačuje smer, ktorým by sa budúca regulácia mohla uberať – vrátane ďalšieho sprísňovania pravidiel a rozšírenia regulácie na nové kategórie výrobkov.
„Niektoré z nových produktov, ako sú nikotínové vrecká a zahrievané bylinné produkty, v súčasnosti nie sú zahrnuté v smerniciach. Smernice tiež neposkytujú flexibilitu na riešenie rýchleho vývoja produktov,“ uvádza Komisia.
Komisia zároveň tvrdí, že cieľom pripravovaných zmien je posilnenie ochrany verejného zdravia, najmä mladých ľudí, a naplnenie cieľa tzv. „tobacco-free generation“ do roku 2040 v rámci Europe’s Beating Cancer Plan.
Súčasťou procesu prípravy novej smernice má byť aj verejná konzultácia, dopadová štúdia (impact assessment) aj ďalšie odborné posudzovanie. Samotný legislatívny návrh novej smernice Komisia predbežne avizuje na rok 2026.
Zdroj: SITA.sk - Európska únia spustila prípravu novej tabakovej smernice, verejnosť sa už môže na nej podieľať © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska komisia v pondelok oficiálne odštartovala proces prípravy novej tabakovej smernice TPD. Spustením tzv. „Call for Evidence“ otvorila prvú verejnú fázu revízie pravidiel pre tabakové a nikotínové výrobky v Európskej únii.
Ide o proces, v rámci ktorého Komisia zbiera podklady, pripomienky a názory od členských štátov, odborníkov, trhu aj verejnosti pred vypracovaním samotného legislatívneho návrhu.
Nové trendy na trhu
Komisia uvádza, že cieľom pripravovanej revízie je reagovať na nové trendy na trhu, rast nových nikotínových produktov či digitálny marketing. Argumentuje tiež rozdielnymi pravidlami v jednotlivých členských štátoch, ktoré podľa Bruselu vedú k fragmentácii vnútorného trhu.
Medzi oblasťami, ktoré chce Brusel riešiť, sú najmä príchute v elektronických cigaretách, jednorazové e-cigarety, nikotínové vrecúška, nové nikotínové produkty, pravidlá balenia či reklama a marketing na sociálnych sieťach. Dokument zároveň naznačuje smer, ktorým by sa budúca regulácia mohla uberať – vrátane ďalšieho sprísňovania pravidiel a rozšírenia regulácie na nové kategórie výrobkov.
„Niektoré z nových produktov, ako sú nikotínové vrecká a zahrievané bylinné produkty, v súčasnosti nie sú zahrnuté v smerniciach. Smernice tiež neposkytujú flexibilitu na riešenie rýchleho vývoja produktov,“ uvádza Komisia.
Posilnenie ochrany verejného zdravia
Komisia zároveň tvrdí, že cieľom pripravovaných zmien je posilnenie ochrany verejného zdravia, najmä mladých ľudí, a naplnenie cieľa tzv. „tobacco-free generation“ do roku 2040 v rámci Europe’s Beating Cancer Plan.
Súčasťou procesu prípravy novej smernice má byť aj verejná konzultácia, dopadová štúdia (impact assessment) aj ďalšie odborné posudzovanie. Samotný legislatívny návrh novej smernice Komisia predbežne avizuje na rok 2026.
Zdroj: SITA.sk - Európska únia spustila prípravu novej tabakovej smernice, verejnosť sa už môže na nej podieľať © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Elektronické cigarety Jednorazové e-cigarety nikotínové výrobky Regulácia Smernica Tabakové výrobky verejné zdravie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko spoznalo najkrajšiu známku roka, Slovenská pošta predstavila víťaza ankety
Slovensko spoznalo najkrajšiu známku roka, Slovenská pošta predstavila víťaza ankety
<< predchádzajúci článok
Bajo Holečková podáva trestné oznámenie na ministra vnútra, nevhodná road show prekračuje hranice – VIDEO
Bajo Holečková podáva trestné oznámenie na ministra vnútra, nevhodná road show prekračuje hranice – VIDEO