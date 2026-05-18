|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 18.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viola
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. mája 2026
Slovensko spoznalo najkrajšiu známku roka, Slovenská pošta predstavila víťaza ankety
Verejnosť rozhodla o najkrajšej známke roka. Slovenská pošta predstavila najkrajšiu známku uplynulého roka. O najkrajšej ...
Zdieľať
18.5.2026 (SITA.sk) - Verejnosť rozhodla o najkrajšej známke roka.
Slovenská pošta predstavila najkrajšiu známku uplynulého roka. O najkrajšej známke rozhodla verejnosť v tradičnej ankete. Víťazom sa stala emisia venovaná zbierke motýľov zo Stredoslovenského múzea.
Tá zaujala nielen estetikou, ale aj posolstvom ochrany prírody. „Jemná krása prírody, precízna rytina a silný príbeh – aj tak by sa dala opísať najkrajšia slovenská poštová známka roka 2025,“ uviedla Slovenská pošta.
Ako pošta priblížila, hlasovanie bolo veľmi vyrovnané a výsledky boli tesné. Každá vydaná známka pritom získala aspoň jeden hlas a rozdiely medzi prvými priečkami boli minimálne. Najväčšiu priazeň si však napokon získala známka „Ochrana prírody: Zbierka motýľov Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici“.
Tá zvíťazila s náskokom 28 hlasov pred druhým miestom. Hlasovanie v ankete o najkrajšiu poštovú známku každoročne vyhlasuje Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Slovenskou poštou a filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk. Tohtoročné hlasovanie sa skončilo v nedeľu 19. apríla a o výsledkoch rozhodlo 883 hlasujúcich zo Slovenska aj zahraničia. Oficiálne vyhlásenie výsledkov ankety sa uskutočnilo 17. mája v Devínskej Novej Vsi ako súčasť záverečného programu súťažnej filatelistickej výstavy SANDBERGFILA 2026.
Víťazná známka podľa slov pošty zaujala verejnosť svojím motívom aj umeleckým spracovaním. Autorom výtvarného návrhu je maliar Karol Felix a rytcom je Jozef Česla. Na druhom mieste skončila známka „Významné osobnosti Slovenského národného divadla“ a tretie patrí emisii „250. výročie tereziánskeho školského poriadku“. Výsledky podľa hovorkyne Slovenskej pošty Evy Peterovej opäť potvrdili, že verejnosť oceňuje známky, ktoré spájajú umenie s odkazom na prírodné a kultúrne dedičstvo.
„Motív motýľov je jemný, esteticky príťažlivý a zároveň nesie silné posolstvo ochrany prírody,“ dodala Peterová s tým, že motýle bodovali aj pri obálkach prvého dňa vydania. V tejto časti ankety hlasovalo 847 respondentov, pričom každý z návrhov opäť získal minimálne jeden hlas. Prvé miesto obsadila FDC „Ochrana prírody: Zbierka motýľov Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici“, na druhom mieste skončila „Krásy našej vlasti: Gotická kaplnka v Spišskom Štvrtku“ a na treťom mieste sa umiestnila FDC „Významné osobnosti Slovenského národného divadla“.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko spoznalo najkrajšiu známku roka, Slovenská pošta predstavila víťaza ankety © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská pošta predstavila najkrajšiu známku uplynulého roka. O najkrajšej známke rozhodla verejnosť v tradičnej ankete. Víťazom sa stala emisia venovaná zbierke motýľov zo Stredoslovenského múzea.
Tá zaujala nielen estetikou, ale aj posolstvom ochrany prírody. „Jemná krása prírody, precízna rytina a silný príbeh – aj tak by sa dala opísať najkrajšia slovenská poštová známka roka 2025,“ uviedla Slovenská pošta.
Hlasovanie bolo mimoriadne tesné
Ako pošta priblížila, hlasovanie bolo veľmi vyrovnané a výsledky boli tesné. Každá vydaná známka pritom získala aspoň jeden hlas a rozdiely medzi prvými priečkami boli minimálne. Najväčšiu priazeň si však napokon získala známka „Ochrana prírody: Zbierka motýľov Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici“.
Tá zvíťazila s náskokom 28 hlasov pred druhým miestom. Hlasovanie v ankete o najkrajšiu poštovú známku každoročne vyhlasuje Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Slovenskou poštou a filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk. Tohtoročné hlasovanie sa skončilo v nedeľu 19. apríla a o výsledkoch rozhodlo 883 hlasujúcich zo Slovenska aj zahraničia. Oficiálne vyhlásenie výsledkov ankety sa uskutočnilo 17. mája v Devínskej Novej Vsi ako súčasť záverečného programu súťažnej filatelistickej výstavy SANDBERGFILA 2026.
Zaujala motívom aj spracovaním
Víťazná známka podľa slov pošty zaujala verejnosť svojím motívom aj umeleckým spracovaním. Autorom výtvarného návrhu je maliar Karol Felix a rytcom je Jozef Česla. Na druhom mieste skončila známka „Významné osobnosti Slovenského národného divadla“ a tretie patrí emisii „250. výročie tereziánskeho školského poriadku“. Výsledky podľa hovorkyne Slovenskej pošty Evy Peterovej opäť potvrdili, že verejnosť oceňuje známky, ktoré spájajú umenie s odkazom na prírodné a kultúrne dedičstvo.
„Motív motýľov je jemný, esteticky príťažlivý a zároveň nesie silné posolstvo ochrany prírody,“ dodala Peterová s tým, že motýle bodovali aj pri obálkach prvého dňa vydania. V tejto časti ankety hlasovalo 847 respondentov, pričom každý z návrhov opäť získal minimálne jeden hlas. Prvé miesto obsadila FDC „Ochrana prírody: Zbierka motýľov Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici“, na druhom mieste skončila „Krásy našej vlasti: Gotická kaplnka v Spišskom Štvrtku“ a na treťom mieste sa umiestnila FDC „Významné osobnosti Slovenského národného divadla“.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko spoznalo najkrajšiu známku roka, Slovenská pošta predstavila víťaza ankety © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kto získa 6 000 € na písanie knihy? Rozhodnúť môžete aj vy v Bookbot Literárnom grante!
Kto získa 6 000 € na písanie knihy? Rozhodnúť môžete aj vy v Bookbot Literárnom grante!
<< predchádzajúci článok
Európska únia spustila prípravu novej tabakovej smernice, verejnosť sa už môže na nej podieľať
Európska únia spustila prípravu novej tabakovej smernice, verejnosť sa už môže na nej podieľať