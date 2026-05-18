 Meniny má Viola
18. mája 2026

Bajo Holečková podáva trestné oznámenie na ministra vnútra, nevhodná road show prekračuje hranice – VIDEO


Preventívna kampaň ministerstva vnútra je zameraná na prevenciu drog, kyberšikany a týrania zvierat.



18.5.2026 (SITA.sk) - Preventívna kampaň ministerstva vnútra je zameraná na prevenciu drog, kyberšikany a týrania zvierat.


Opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) podáva pre preventívnu kampaň ministerstva vnútra „Na vlastnej koži“ trestné oznámenie na šéfa rezortu Matúša Šutaja Eštoka.

Ohrozenie výchovy


Ako uviedla na pondelkovom brífingu, ministerstvo túto road show vykonáva absolútne nevhodným spôsobom. Existuje preto podľa nej podozrenie na ohrozenia mravnej výchovy mládeže, a to nielen zo strany ministra, ale aj speváka René Rendyho (Strausza, pozn. SITA), ktorý v kampani vystupuje.

Používajú napríklad šokujúce vizuály, drogovú stimuláciu a zážitok spojený so šikanou,“ uviedla Holečková s tým, že celá vec je nevhodná a neprofesionálna. Rendy navyše podľa Holečkovej spieva texty typu: „Alkohol mám ťa rád, alkohol poď sa hrať, alkohol ja ťa milujem“ alebo „Vychladená vodečka na bare čaká, spolu sa bavíme, spolu všetci pijeme“. Tým podľa poslankyne nabáda deti na pitie alkoholu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dopredu pripravená zákazka


Na preventívnej protidrogovej akcii,“ zdôraznila Holečková a kritizovala aj to, že nie je známe, aký honorár spevák, ktorý bol v minulosti zadržaný pri protidrogovej policajnej akcii, avšak prepustený bol bez obvinenia, za vystúpenia dostáva.

Zároveň Holečková podáva na ministra vnútra aj trestné oznámenie pre porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. Verejné obstarávanie v súvislosti s kampaňou bolo totiž podľa nej vyhlásené na Zelený štvrtok 2. apríla a lehota na predkladanie ponúk bol sedemdňová, z čoho bola päť dní Veľká noc.

Už 14. apríla bola uzavretá zmluva a tovar - ten kamión a všetko, bolo dodané 30. apríla,“ uviedla poslankyňa s tým, že to vykazuje znaky dopredu pripravenej zákazky pre konkrétnu firmu. „Preto sa chceme obrátiť na príslušné orgány, aby v tejto veci konali,“ dodala Holečková.


Ministerstvo vnútra SR spustilo celoslovenskú preventívnu kampaň „Na vlastnej koži“ v pondelok 4. mája v Košiciach. Projekt je zameraný na prevenciu drog, kyberšikany a týrania zvierat prostredníctvom interaktívneho kamióna, ktorý má počas mája a júna navštíviť 18 miest po celom Slovensku. Rezort uviedol, že do projektu je aktuálne prihlásených viac ako 12-tisíc detí. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok projekt obhajuje tým, že prevencia musí byť adresná, otvorená a zrozumiteľná pre mladých ľudí.




Zdroj: SITA.sk - Bajo Holečková podáva trestné oznámenie na ministra vnútra, nevhodná road show prekračuje hranice – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

