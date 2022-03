Európska únia uvalí na Rusko štvrtý balík sankcií, na zoznam by mal pribudnúť aj miliardár Roman Abramovič

Zakážu vývoz luxusného tovaru

Prísnejšie sankcie nechcú všetci

14.3.2022 - Predstavitelia Európskej únie sa dohodli na štvrtom balíku sankcií voči Rusku pre jeho inváziu na Ukrajinu. Referuje o tom spravodajský web BBC.Nemenované zdroje z prostredia diplomacie pre BBC uviedli, že v rámci najnovšieho balíka opatrení bude na zoznam sankcionovaných jednotlivcov pridaný ruský miliardár Roman Abramovič Podrobnosti zatiaľ nezverejnili, no očakáva sa, že EÚ zakáže vývoz luxusného tovaru do Ruska a dovoz kľúčových tovarov z metalurgického sektora z Ruska.Očakáva sa aj zákaz nových európskych investícií do ruskej energetiky. Uvedené zdroje však tvrdia, že existujú výnimky.Podľa nemenovaného diplomata medzi niektorými členskými štátmi vzniká čoraz zreteľnejší „rozpor“.Pre BBC uviedol, že Poľsko a pobaltské štáty chcú prísnejšie sankcie, zatiaľ čo krajiny ako Nemecko, Taliansko, Maďarsko a Bulharsko uprednostňujú „konzervatívnejší“ prístup.Nové sankcie vstúpia do platnosti po zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Ďalšie podrobnosti o sankciách by mali oznámiť v priebehu utorka.