Pondelok 27.4.2026
Meniny má Jaroslav
27. apríla 2026
Slovenská pošta prináša modernizáciu a väčší komfort pre zákazníkov i zamestnancov
Slovenská pošta prechádza ...
27.4.2026 (SITA.sk) - Slovenská pošta tiež rokuje o presune viacerých prevádzok do lepších priestorov v rámci väčších miest.
Slovenská pošta prechádza transformačnými zmenami zameranými na zvýšenie komfortu pre zákazníkov aj zamestnancov. Tento rok spoločnosť plánuje vynoviť, zmodernizovať alebo presťahovať 13 pobočiek s cieľom presunúť zdroje do inovatívnych riešení a modernejších priestorov v dostupnejších lokalitách.
Podstatou transformácie nie je iba znižovanie nákladov na málo využívané pobočky, ale aj zameranie sa na posilnenie vyťažených a kľúčových prevádzok. Výsledkom má byť menšia, no kvalitnejšia a efektívnejšia sieť pôšt, ktorá ponúkne lepší zážitok klientom i pohodlnejšie pracovné podmienky zamestnancom.
Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová zdôraznila, že organizácia systematicky investuje do technológií, alternatívnych poštových bodov a obnovy kamenných pobočiek. Spoločnosť postupne nahrádza nevyhovujúce alebo nadmerné objekty funkčnejšími a kapacitne lepšie prispôsobenými prevádzkami podľa reálneho dopytu.
Medzi konkrétne príklady patrí opätovné otvorenie modernej pobočky v centre Šamorína a už realizovaná modernizácia pobočiek v Holumnici. Čoskoro budú nový vzhľad a prostredie mať aj pobočky v Nitre (Šindolka) a Jaslovských Bohuniciach.
Slovenská pošta tiež rokuje o presune viacerých prevádzok do lepších priestorov v rámci väčších miest. Plánuje klientske miesto v obchodnom centre TPD vo Zvolene, presun Pošty Nitra 11 do Tesca, presťahovanie Pošty Poprad 2 do budovy železničnej stanice, presun Pošty vo Vajnoroch do OC Vajnoria a rozšírenie Pošty v OC Vivo v Bratislave. Novú pobočku chce otvoriť aj v Banskej Bystrici v OC Europa.
Medzi ďalšie revitalizované pobočky patria zariadenia v Zborove, Humennom a Jablonove nad Turňou. Tieto aktivity prinášajú konkrétne výsledky v podobe lepšieho zážitku pre klientov, efektívnejšieho chodu pošty a modernejšieho pracovného prostredia pre zamestnancov.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta prináša modernizáciu a väčší komfort pre zákazníkov i zamestnancov © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská pošta prechádza transformačnými zmenami zameranými na zvýšenie komfortu pre zákazníkov aj zamestnancov. Tento rok spoločnosť plánuje vynoviť, zmodernizovať alebo presťahovať 13 pobočiek s cieľom presunúť zdroje do inovatívnych riešení a modernejších priestorov v dostupnejších lokalitách.
Znižovanie nákladov
Podstatou transformácie nie je iba znižovanie nákladov na málo využívané pobočky, ale aj zameranie sa na posilnenie vyťažených a kľúčových prevádzok. Výsledkom má byť menšia, no kvalitnejšia a efektívnejšia sieť pôšt, ktorá ponúkne lepší zážitok klientom i pohodlnejšie pracovné podmienky zamestnancom.
Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová zdôraznila, že organizácia systematicky investuje do technológií, alternatívnych poštových bodov a obnovy kamenných pobočiek. Spoločnosť postupne nahrádza nevyhovujúce alebo nadmerné objekty funkčnejšími a kapacitne lepšie prispôsobenými prevádzkami podľa reálneho dopytu.
Medzi konkrétne príklady patrí opätovné otvorenie modernej pobočky v centre Šamorína a už realizovaná modernizácia pobočiek v Holumnici. Čoskoro budú nový vzhľad a prostredie mať aj pobočky v Nitre (Šindolka) a Jaslovských Bohuniciach.
Presun prevádzok
Slovenská pošta tiež rokuje o presune viacerých prevádzok do lepších priestorov v rámci väčších miest. Plánuje klientske miesto v obchodnom centre TPD vo Zvolene, presun Pošty Nitra 11 do Tesca, presťahovanie Pošty Poprad 2 do budovy železničnej stanice, presun Pošty vo Vajnoroch do OC Vajnoria a rozšírenie Pošty v OC Vivo v Bratislave. Novú pobočku chce otvoriť aj v Banskej Bystrici v OC Europa.
Medzi ďalšie revitalizované pobočky patria zariadenia v Zborove, Humennom a Jablonove nad Turňou. Tieto aktivity prinášajú konkrétne výsledky v podobe lepšieho zážitku pre klientov, efektívnejšieho chodu pošty a modernejšieho pracovného prostredia pre zamestnancov.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta prináša modernizáciu a väčší komfort pre zákazníkov i zamestnancov © SITA Všetky práva vyhradené.
