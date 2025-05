Eurovízia 2025: Eurovíziu vyhral Rakúšan JJ s piesňou Wasted Love

O jedno z najvýraznejších vystúpení sa postaral Rakúšan JJ, ktorý sa stal aj celkovým víťazom 69. ročníka Eurovízie. Dostal najviac bodov od národných porôt a výsledok už nezmenilo ani divácke hlasovanie.

„Ďakujem, Európa, ďakujem, Eurovízia. Láska je najväčšou silou, šírme lásku,“ povedal pri preberaní ocenenia.

24-ročný Johannes Pietsch je synom rakúskeho IT špecialistu a filipínskej kuchárky. Vyrastal v Dubaji, neskôr sa s rodinu presťahoval naspäť do Rakúska. Chodil do karaoke barov a popritom študoval operný spev.

V skladbe o neopätovanej láske sa ako kontratenor hlasovo pohybuje v štyroch oktávach. Wasted Love obsahuje presne ten druh melodrámy na pomedzí popu, opery a techna, ktorý k Eurovízii akosi patrí.

Tento žánrový mix zafungoval aj vďaka čiernobielemu pódiovému vizuálu.

Správu budeme aktualizovať