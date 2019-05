Eurovoľby 2019: Oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku

23:09

Poslancami v Európskom parlamente (EP) za Slovensko sa stali Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Martin Hojsík (koalícia PS - Spolu), Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel (Smer-SD), Milan Uhrík, Miroslav Radačovský, (ĽSNS), Ivan Štefanec, Miriam Lexmann (KDH), Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Jurzyca (SaS) a Peter Pollák (OĽaNO). Lexmann sa mandátu ujme až po vystúpení Veľkej Británie z EÚ. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré v nedeľu zverejnila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

23:07

Víťazom volieb do Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku sa stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu (20,11 percenta), za ňou nasleduje strana Smer-SD (15,72 percenta), tretia je ĽSNS (12,07 percenta). Do EP sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta). Účasť v eurovoľbách dosiahla 22,74 percenta. Oficiálne výsledky potvrdila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na nedeľnej tlačovej konferencii.



23:06

Francúzska pravicovo-populistická politička Marine Le Penová vyzvala v nedeľu na rozpustenie dolnej komory francúzskeho parlamentu po tom, ako jej opozičná strana Národné zhromaždenie (RN) podľa odhadovaných výsledkov zvíťazila vo Francúzsku vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



23:03

Tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu sú podľa bývalej premiérky Ivety Radičovej križovatkou, na ktorej sa Európska únia rozhoduje o svojom ďalšom smerovaní. Uviedla to v diskusii v Európskom informačnom centre pred vyhlásením oficiálnych výsledkov volieb.



23:01

Rumunské proeurópske strany uštedrili v nedeľňajších eurovoľbách porážku vládnucej Sociálnodemokratickej strane (PSD). Bývalý rumunský eurokomisár Dacian Ciološ po oznámení odhadov výsledkov uviedol, že jeho centristická aliancia USR-PLUS sa v europarlamente pripojí k novej politickej skupine, ktorá vznikne zlúčením liberálov a centristov francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.



23:00

Práve sa zatvorili posledné volebné miestnosti v Európe.



22:45

O pätnásť minút sa zatvárajú posledné volebné miestnosti v Európe.



22:41

Kandidáti SaS, Progresívneho Slovenska (PS) - Spolu a KDH vylúčili spoluprácu s ĽSNS na pôde Európskeho parlamentu. Povedali to v nedeľnej diskusii v priestoroch Európskeho informačného centra (EIC) v Bratislave.



22:32

Iveta Radičová počas diskusie Volebná noc.

Na snímke dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy Iveta Radičová počas diskusie Volebná noc – Voľby do Európskeho parlamentu v Európskom informačnom centre 26. mája 2019 v Bratislave.

Foto: TASR - Jakub Kotian

Taliansky volič hádže do volebnej schránky svoj hlas počas volieb do Európskeho parlamentu v Ríme 26. mája 2019. V Taliansku sa zároveň s eurovoľbami konajú aj komunálne voľby. Volia sa starostovia a členovia mestských rád v približne polovici talianskych obcí a miest.

Foto: TASR/AP

Na snímke diskusia Volebná noc – Voľby do Európskeho parlamentu v Európskom informačnom centre 26. mája 2019 v Bratislave.

Foto: TASR - Jakub Kotian

Predsedu strany Most-Hídmrzí, že Maďari žijúci na Slovensku prišli o svojich zástupcov v Európskom parlamente (EP). Vo stanovisku k eurovoľbám na sociálnej sieti súčasne vyjadril nádej, že predstavitelia krajnej pravice nezískajú dosť mandátov na vytvorenie frakcie, ktorá by mala "skutočnú politickú váhu".