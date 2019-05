ZVEREJNILI OFICIÁLNE VÝSLEDKY Eurovoľby 2019, VÍŤAZOM JE KOALÍCIA PS - SPOLU

Na snímke volič vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky počas volieb do Európskeho parlamentu v bratislavskej Petržalke 25. mája 2019. Foto: TASR - Jakub Kotian Na snímke volič vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky počas volieb do Európskeho parlamentu v bratislavskej Petržalke 25. mája 2019. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 26. mája - Víťazom volieb do Európskeho parlamentu sa stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu so ziskom 20,11 percenta hlasov. Nasleduje Smer-SD s 15,72 percentami hlasov a ĽSNS so ziskom 12,07 percenta hlasov. Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta). Oficiálne výsledky potvrdila v nedeľu Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.Ani jeden mandát nezískala strana SMK (4,96 percenta), ani SNS (4,09 percenta). Voliči si mohli vyberať z 31 politických subjektov. Účasť v eurovoľbách dosiahla 22,74 percenta, čo je podľa predsedu komisie Eduarda Báránya nezanedbateľne viac ako pri predchádzajúcich eurovoľbách. V roku 2014 bola účasť 13,05 percenta.Slováci si v eurovoľbách zvolili 14 europoslancov. Sú nimi Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Martin Hojsík (koalícia PS - Spolu), Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel (Smer-SD), Milan Uhrík, Miroslav Radačovský (ĽSNS), Ivan Štefanec, Miriam Lexmann (KDH), Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Jurzyca (SaS) a Peter Pollák (OĽaNO). Lexmann sa mandátu ujme až po prípadnom vystúpení Veľkej Británie z EÚ.Štátna komisia prijala k podnetom podľa jej predsedu asi 30 uznesení. "Išlo o otázky týkajúce sa dodržiavania volebného moratória a bežných organizačno-technických vysvetlení pri uplatňovaní volebného práva občanmi," priblížil obsah podnetov.Bárány označil za najzávažnejší incident počas eurovolieb vyrojenie včiel v blízkosti jednej z košických volebných miestností. To je podľa neho dôvod, že priebeh volieb bol korektný a pokojný.Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) mohlo podľa odhadu Štatistického úradu SR v sobotu (25. 5.) hlasovať viac ako 4,4 milióna voličov. Hlasovať v eurovoľbách mohli nielen slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného štátu EÚ, ktorí majú v SR trvalý pobyt, ak o to požiadali.