Sľubujeme, že Slovensko v Bruseli nikdy nesklameme, tvrdí ĽSNS

Na archívnej snímke Marian Kotleba (ĽSNS). Foto: TASR/Dušan Hein Na archívnej snímke Marian Kotleba (ĽSNS). Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 26. mája (TASR) - Prípadný vstup poslancov ĽSNS do Európskeho parlamentu (EP) bude pre stranu obrovským záväzkom. "Sľubujeme, že Slovensko v Bruseli nikdy nesklameme," uviedla to v reakcii na neoficiálne výsledky eurovolieb ĽSNS."Chceme sa už teraz poďakovať všetkým voličom, ktorí nám dali v eurovoľbách hlas," uviedla strana vo svojom stanovisku. Ako TASR informoval podpredseda ĽSNS Milan Uhrík, detailnejšie sa k výsledkom eurovolieb strana vyjadrí až po oficiálnom vyhlásení výsledkov. Na pondelok (27. 5.) si zvolali v Banskej Bystrici aj tlačovú konferenciu.Voľby do Európskeho parlamentu (EP) by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov. Parlamentné SNS, Most-Híd a Sme rodina by nemali dosiahnuť ani päť percent.