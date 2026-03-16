Pondelok 16.3.2026
Meniny má Boleslav
16. marca 2026
Ferenčák si údajne vybudoval realitné portfólio za milióny eur. Demokrati sa pýtajú, odkiaľ na to zobral – VIDEO
Ján Ferenčák si údajne vybudoval realitné portfólio za milióny eur, strana Demokrati sa pýta, odkiaľ zobral peniaze? Strana Demokrati ...
16.3.2026 (SITA.sk) - Ján Ferenčák si údajne vybudoval realitné portfólio za milióny eur, strana Demokrati sa pýta, odkiaľ zobral peniaze? Strana Demokrati ešte 7. marca upozornila verejnosť, že jeden rebelujúci poslanec strany Hlas-SD má byť obvinený pre podozrenia z korupcie.
„Zámerne sme ho nemenovali, pretože sme dúfali, že sa sám hodí na háčik. Tak to aj bolo. Ozval sa poslanec strany Hlas-SD a primátor Kežmarku Ján Ferenčák,“ pripomenul predseda Demokratov Jaroslav Naď. Ferenčák, ktorého vlani odvolali z čela eurovýboru Národnej rady SR a následne opustil aj poslanecký klub Hlasu-SD tvrdil, že o ničom nevie. Naď pripomenul, že Ferenčák Demokratov vyzval, aby prehovorili v prípade, že niečo vedia.
Naď tak na pondelkovej tlačovej besede prišiel s informáciami, na ktoré ich upozornili občania a overili si ich v dostupných databázach ako kataster či obchodný register. „Medzičasom bolo políciou oficiálne potvrdené, že prebieha trestné konanie vo veci zločinu korupcie, ktoré sa dotýka aj mestského úradu v Kežmarku... My to nechceme nijako hlbšie komentovať a rešpektujeme orgány činné v trestnom konaní. Na základe našich informácii si dovolím povedať, že okrem trestného činu korupcie sa vyšetruje aj trestný čin legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti, zneužitie právomoci verejného činiteľa a uvažuje sa o rozšírení činov aj o ďalšie, ktoré budú postupne špecifikované,“ dodal Naď.
Ako upozornil, Ferenčák podľa jeho majetkových priznaní od roku 2015, odkedy je verejným funkcionárom, zarábal približne 3 300 eur v čistom. Do roku 2025 boli jeho príjmy na úrovni 360-tisíc eur v čistom. Ferenčák však podľa slov Naďa vlastní nehnuteľnosti za približne 2,8 milióna eur.
„Z takéhoto príjmu, čo znamená okolo 3 300 eur mesačne, si človek financuje rodinu, bežné životné náklady či dovolenky. Napriek tomu dnes vidíme rozsiahle realitné portfólio. Pýtame sa preto úplne legitímne otázky,“ povedal Naď. Demokrati chcú, aby Ferenčák svoje realitné impérium vysvetlil.
Podľa ich zistení totiž poslanec vlastní napríklad dom v Kežmarku za približne 450-tisíc eur, vilu so stavebným pozemkom v Novej Lesnej približne za milión eur, byt v novostavbe v Bratislave približne za 300 až 350-tisíc eur, pozemok vo Veľkej Lomnici približne za 100-tisíc eur a byt v Kežmarku s dvoma nebytovými priestormi približne za 250-tisíc eur. „Okrem toho figuruje približne pri 70 nehnuteľnostiach, ktoré kúpil, získal alebo zdedil,“ dodali Demokrati.
Ferenčák je zároveň podľa slov Naďa majiteľom troch spoločností. Jedna z nich má obrat 191 eur, no vlastní pozemky za 281-tisíc eur. Druhá má nulové obraty, účtovnú závierku v mínuse, ale vlastní pozemky za 389-tisíc eur. „Keď zrátame osobný majetok a majetok firiem, dostávame sa k sume približne 2,8 milióna eur. Preto sa pýtame: ako je možné z príjmu verejného funkcionára vybudovať takéto realitné portfólio? Z akých zdrojov boli tieto investície financované a prečo firmy bez reálnej činnosti vlastnia nehnuteľnosti za stovky tisíc eur?“ dodal predseda Demokratov.
Podľa strany by mal byť Ferenčák už vylúčený miestnou bunkou z Hlasu. Súčasne majú informácie, že v pondelok opäť zasahuje ÚBOK na stavebnom úrade v Kežmarku. Demokrati sa tak pýtajú, či sú tieto informácie pravdivé.
Zdroj: SITA.sk - Ferenčák si údajne vybudoval realitné portfólio za milióny eur. Demokrati sa pýtajú, odkiaľ na to zobral – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Zámerne sme ho nemenovali, pretože sme dúfali, že sa sám hodí na háčik. Tak to aj bolo. Ozval sa poslanec strany Hlas-SD a primátor Kežmarku Ján Ferenčák,“ pripomenul predseda Demokratov Jaroslav Naď. Ferenčák, ktorého vlani odvolali z čela eurovýboru Národnej rady SR a následne opustil aj poslanecký klub Hlasu-SD tvrdil, že o ničom nevie. Naď pripomenul, že Ferenčák Demokratov vyzval, aby prehovorili v prípade, že niečo vedia.
Príjmy a majetok nesedia
Naď tak na pondelkovej tlačovej besede prišiel s informáciami, na ktoré ich upozornili občania a overili si ich v dostupných databázach ako kataster či obchodný register. „Medzičasom bolo políciou oficiálne potvrdené, že prebieha trestné konanie vo veci zločinu korupcie, ktoré sa dotýka aj mestského úradu v Kežmarku... My to nechceme nijako hlbšie komentovať a rešpektujeme orgány činné v trestnom konaní. Na základe našich informácii si dovolím povedať, že okrem trestného činu korupcie sa vyšetruje aj trestný čin legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti, zneužitie právomoci verejného činiteľa a uvažuje sa o rozšírení činov aj o ďalšie, ktoré budú postupne špecifikované,“ dodal Naď.
Ako upozornil, Ferenčák podľa jeho majetkových priznaní od roku 2015, odkedy je verejným funkcionárom, zarábal približne 3 300 eur v čistom. Do roku 2025 boli jeho príjmy na úrovni 360-tisíc eur v čistom. Ferenčák však podľa slov Naďa vlastní nehnuteľnosti za približne 2,8 milióna eur.
„Z takéhoto príjmu, čo znamená okolo 3 300 eur mesačne, si človek financuje rodinu, bežné životné náklady či dovolenky. Napriek tomu dnes vidíme rozsiahle realitné portfólio. Pýtame sa preto úplne legitímne otázky,“ povedal Naď. Demokrati chcú, aby Ferenčák svoje realitné impérium vysvetlil.
Majiteľ viacerých spoločností
Podľa ich zistení totiž poslanec vlastní napríklad dom v Kežmarku za približne 450-tisíc eur, vilu so stavebným pozemkom v Novej Lesnej približne za milión eur, byt v novostavbe v Bratislave približne za 300 až 350-tisíc eur, pozemok vo Veľkej Lomnici približne za 100-tisíc eur a byt v Kežmarku s dvoma nebytovými priestormi približne za 250-tisíc eur. „Okrem toho figuruje približne pri 70 nehnuteľnostiach, ktoré kúpil, získal alebo zdedil,“ dodali Demokrati.
Ferenčák je zároveň podľa slov Naďa majiteľom troch spoločností. Jedna z nich má obrat 191 eur, no vlastní pozemky za 281-tisíc eur. Druhá má nulové obraty, účtovnú závierku v mínuse, ale vlastní pozemky za 389-tisíc eur. „Keď zrátame osobný majetok a majetok firiem, dostávame sa k sume približne 2,8 milióna eur. Preto sa pýtame: ako je možné z príjmu verejného funkcionára vybudovať takéto realitné portfólio? Z akých zdrojov boli tieto investície financované a prečo firmy bez reálnej činnosti vlastnia nehnuteľnosti za stovky tisíc eur?“ dodal predseda Demokratov.
Podľa strany by mal byť Ferenčák už vylúčený miestnou bunkou z Hlasu. Súčasne majú informácie, že v pondelok opäť zasahuje ÚBOK na stavebnom úrade v Kežmarku. Demokrati sa tak pýtajú, či sú tieto informácie pravdivé.
Zdroj: SITA.sk - Ferenčák si údajne vybudoval realitné portfólio za milióny eur. Demokrati sa pýtajú, odkiaľ na to zobral – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
