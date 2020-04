Facebook zavádza v čase pandémie novú funkciu, ktorá umožní ľuďom vzájomne si pomáhať

Pomoc v okruhu 80 kilometrov

Podobný koncept ako Nextdoor

2.4.2020 - Nová funkcia na sociálnej sieti Facebook umožní používateľom poskytnúť alebo požiadať o pomoc od susedov počas pandémie nového koronavírusu.V rámci Komunitnej pomoci (Community Help) budú môcť ľudia ponúknuť, že niekomu vyzdvihnú nákupy, požiadať niekoho o pomoc pri vybavovaní vecí alebo prispieť do zbierok.Sociálna sieť funkciu najprv v najbližších dňoch uvedie v USA, Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Austrálii a v Kanade. V nadchádzajúcich týždňoch by sa tak malo podľa všetkého stať aj v ďalších štátoch.V Spojených štátoch budú môcť používatelia v rámci Komunitnej pomoci vidieť príspevky z okruhu do 80 kilometrov.Facebook uviedol, že zaznamenal, ako používatelia prosia o pomoc, a chcel preto niečo vytvoriť, aby tento proces zjednodušil. Na Komunitnú pomoc plánuje upozorniť prostredníctvom reklamnej kampane, informuje televízia CNNKomunitná pomoc na Facebooku je podobný koncept, aký má sociálna sieť pre miestne komunity a štvrte s názvom Nextdoor.Používatelia siete ju využívajú na zdieľanie miestnych informácií o koronavíruse, vyzdvihovanie liekov pre druhých či obchodovanie s tovarom, ako je toaletný papier a dezinfekcia na ruky.