Streda 29.4.2026
Meniny má Lea
29. apríla 2026
Sulík po vyhodení Bittó Cigánikovej definitívne opúšťa SaS, spájajú sily a Sme rodina nie je jediná ich možnosť
Po vyhodení Jany Bittó Cigánikovej zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) odchádza aj bývalý predseda strany Richard Sulík. Odteraz budú na politickej ceste kráčať bok po boku.
"Dnešným dňom som po 17 rokoch ukončil členstvo v strane SaS, v strane, ktorú som založil. Hlavným dôvodom je výrazný hodnotový posun strany smerom k Progresívnemu Slovensku. SaS bola od prvého dňa svojej existencie stranou osobných a ekonomických slobôd a stranou zdravého rozumu. Dnes už tomu tak nie je," vyhlásil Sulík a podotkol, že v strane sa už nesmie napríklad diskutovať o odluke cirkvi od štátu, s čím strana pôvodne začínala a nesmie sa diskutovať ani o ilegálnej migrácii či škodlivosti Green Dealu.
Extrémne množstvo lojálnosti
"Doslova posledným mohykánom bola Bittó Cigániková, čo dala aj patrične najavo. Samozrejme, že mi padlo dobre, keď sa ma ako jediná zo SaS zastávala, aj keď som to od nej nikdy nežiadal. Voči mne preukázala extrémne množstvo lojálnosti. A takéto veci ja nezabúdam," dodal Sulík.
Pripomenul, že to, že nesmie už kandidovať na kandidátke SaS, sa dozvedel z médií. Po tom, čo posledného zástupcu pôvodných hodnôt strany vyhodili, a v strane došlo k výraznému hodnotovému posunu, nie je podľa neho dôvod v SaS zotrvať.
Kandidovať budú spolu
"Vyhodenie Bittó Cigánikovej zo SaS zároveň viedlo k môjmu rozhodnutiu ukončiť premýšľanie o tom, či budem, alebo nebudem kandidovať v najbližších voľbách. Rozhodol som sa, že kandidovať budem spolu s Bittó Cigánikovou a s prekvapivo veľa ďalšími, ktorým chýba politika ktorú reprezentujeme," oznámil Sulík s tým, že na stole majú viacero možností, vrátane strany Sme rodina.
Nie je to však jediná možnosť a rozhodnutie ešte nepadlo. To, pre ktorú možnosť sa Sulík a Bittó Cigániková rozhodnú, oznámia až na jeseň.
"Nečakajte teraz, že budem do mojich bývalých kolegov kopať. Nebudem ani prepierať špinavé prádlo ani nič iné. I keď niektorí z mojich bývalých kolegov, aj takí, ktorým som dopomohol k významným funkciám, si mohli zopár kopancov voči mne odpustiť," uzavrel Sulík.
Ideologický kotrmelec
Strana SaS sa k odchodu Sulíka vyjadrila, že rešpektuje jeho rozhodnutie. "Týmto považujeme túto kapitolu za uzavretú a strana sa naďalej plne venuje reštartu Slovenska a ekonomickému rastu, aby mali ľudia viac peňazí v peňaženkách," vyhlásila strana. Sulík podľa slov SaS svoj odchod zo strany oznamoval už niekoľkokrát.
"Najprv odišiel z postu predsedu strany. Potom sa nedostal do európskeho parlamentu. Potom odišiel zo slovenského parlamentu. Potom oznámil odchod z politiky. Potom povedal, že "nad Slovenskom zlomil palicu” a potom odišiel do Austrálie. Vzhľadom na to, že sa objavili informácie, že chce ísť k Borisovi Kollárovi, jeho krok rešpektujeme, hoci ide o ideologický kotrmelec, keďže Boris Kollár presadzuje populistickú a ľavicovú politiku," upozornila SaS.
Strana súčasne pripomenula, že spájanie sa Sulíka s kontroverznými osobami či jeho výroky o ministrovi financií v Dzurindovej vláde viedli k tomu, že už si ho na kandidátke nevedeli viac predstaviť. Podľa strany išlo o správne rozhodnutie, ktoré sa pretavilo do rastúcich preferencií vo volebných prieskumoch.
Zdroj: SITA.sk - Sulík po vyhodení Bittó Cigánikovej definitívne opúšťa SaS, spájajú sily a Sme rodina nie je jediná ich možnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
