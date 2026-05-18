Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
18. mája 2026
Sinner v Ríme zlomil niekoľko rekordov. Taliani sa dočkali víťaza 50 rokov po Panattovi – VIDEO
Jannik Sinner po zranení Carlosa Alcaraza nemá konkurenciu vo svetovom mužskom tenise. Celkovému triumfu Taliana Jannika Sinnera na podujatí ATP Masters 1000 na antuke v Ríme je možné dať toľko ...
18.5.2026 (SITA.sk) - Jannik Sinner po zranení Carlosa Alcaraza nemá konkurenciu vo svetovom mužskom tenise.
Celkovému triumfu Taliana Jannika Sinnera na podujatí ATP Masters 1000 na antuke v Ríme je možné dať toľko vzletných prívlastkov, koľko len znesie tenisový internet.
Najprv však štatistická povinnosť: Sinner zdolal vo finále Nóra Caspera Ruuda za 104 minút 6:4, 6:4, keď čistou hrou pri svojom podaní premenil prvý mečbal.
Spomienka na Panattu
Sinner sa stal prvým talianskym šampiónom na domácej rímskej antuke po 50 rokoch, keď tam zvíťazil Adriano Panatta. Šiestym triumfom na podujatí zo série ATP Masters 1000 v neprerušenom slede zároveň dovŕšil triumfy na všetkých deviatich turnajoch tejto prestížnej série, ktorá sa dôležitosťou a finančnou štedrosťou nachádza hneď pod podujatiami Grand Slamu.
Dosiaľ jediný hráč, ktorý sa hrdil touto výnimočnou víťaznou štatistikou, bol Srb Novak Djokovič. Kariérny Golden Masters zavŕšil v roku 2018 triumfom v americkom Cincinnati.
Pripomeňme, že okrem Cincinnati do tejto prestížnej série patria ešte turnaje na tvrdom povrchu v Montreale, resp. Toronte, Šanghaji, Miami a Indian Wells, rovnako na antuke v Monte Carle, Ríme a Madride a tiež v hale v Paríži.
Nevýslovne šťastný
"Som nevýslovne šťastný, už len preto, že som zvíťazil na 50. výročie predchádzajúceho talianskeho triumfu. Možno to nebol vo finále najlepší tenis z oboch strán, o to šťastnejší som, že som to zvládol. Posledné obdobie dva a pol mesiaca bolo úžasné. Neviem, či môžem od tenisu chcieť viac," vyznal sa Sinner na webe ATP Tour.
Ešte raz prekonaný Djokovič
Ďalšie rekordné zápisy Sinnera z Ríma doslova vyrážajú dych. Počet víťazných zápasov v jednej sérii na turnajoch ATP Masters 1000 zvýšil na 34, čím prekonal 31 víťazstiev bez prehry v podaní Djokoviča.
Rovnako šesť víťazných "tisíckových" turnajov za sebou od vlaňajšieho Paríža cez tohtoročné Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid a Rím nemá v histórii porovnanie. Dosiaľ bol rekord štyri takéto víťazné turnaje v neprerušenej sérii.
Víťazný antukový hetrik
Vyhrať trio najväčších antukových turnajov v príprave na Roland Garros (Monte Carlo, Madrid, Rím) v jednej sezóne sa predtým v modernej histórii tenisu podarilo len antukovému velikánovi Rafaelovi Nadalovi v roku 2010.
"Za zmienku stojí aj fakt, že Sinner sa stal siedmym hráčom, ktorý vyhral aspoň 10 turnajov ATP Masters 1000. Ešte pozoruhodnejšie je, že vo finále zakaždým nikdy neprehral ani jeden set," napísal web ATP Tour.
V aktuálnom vydaní rebríčka ATP vo dvojhre má Sinner na čele náskok 2740 bodov pred Španielom Carlosom Alcarazom. Tretí je Nemec Alexander Zverev s priepastným mankom 8995 bodov.
Priepasť vo svetovom tenise
Alcaraz momentálne absentuje pre zranenie, preto má Sinner neohrozené pole pôsobnosti. Komentátor Gazzetta dello Sport to zhodnotil nasledovne:
"Keď na scéne nie je Alcaraz, rozdiel medzi Sinnerom a zvyškom sveta je priepastný. Talian bez problémov smrteľne zraňuje súperov už na všetkých povrchoch vrátane antuky. Zobrať mu čo len jeden set na Roland Garros v Paríži bude nesmierne náročné."
Zdroj: SITA.sk - Sinner v Ríme zlomil niekoľko rekordov. Taliani sa dočkali víťaza 50 rokov po Panattovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Fanúšikovia stolného tenisu v Číne žiadajú ospravedlnenie za chybu na vlajke
Iránska futbalová reprezentácia odcestovala do Turecka, bude sa tam pripravovať na MS v Severnej Amerike
