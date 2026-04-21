 Utorok 21.4.2026
 Meniny má Ervín
 Z domova

21. apríla 2026

Ferenčák odmieta viazanosť koalíciou aj vládnym programom, hlasovať chce len za prospešné zákony


Necítim sa byť viazaný koaličnou zmluvou ani programovým vyhlásením vlády. Budem hlasovať výhradne za zákony, ktoré pomôžu ľuďom. Na tlačovej besede to ...



(SITA.sk) - Necítim sa byť viazaný koaličnou zmluvou ani programovým vyhlásením vlády. Budem hlasovať výhradne za zákony, ktoré pomôžu ľuďom. Na tlačovej besede to vyhlásil poslanec Ján Ferenčák, nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR.


Deklaroval tiež, že svoj poslanecký mandát nezloží. Ferenčák bol do parlamentu zvolený na kandidátnej listine strany Hlas-SD, v závere roka 2024 sa zaradil do skupinky „rebelujúcich” poslancov Hlasu spolu so Samuelom Migaľom, Radomírom Šalitrošom a Romanom Malatincom.

Uzatvorená kapitola


Vtedajšia situácia napokon vyústila do Migaľovho vymenovania za ministra investícií, Šalitroš na jeho ministerstve pôsobí ako štátny tajomník. Malatinec sa pridal k poslancom zo Strany vidieka a Ferenčák v Hlase ostal ako posledný z rebelov. Zo strany bol napokon vylúčený v marci tohto roka. „Táto kapitola je pre mňa uzatvorená,” vyhlásil na margo svojho prípadného návratu do Hlasu.

„Nie ja som sa odklonil od ideálov Hlasu, to Hlas sa odklonil od toho, čo sme sľubovali ľuďom,” myslí si. O svojej politickej budúcnosti diskutovať nechcel, priznal ale, že mal viacero ponúk od viacerých politických subjektov, do žiadneho z nich ale nevstúpil. Plánuje však obhajovať svoj mandát ako primátor mesta Kežmarok.

Majetkové a finančné pomery


Ferenčák tiež vyjadril potrebu ozrejmiť dianie okolo jeho osoby a tlak, ktorý je na neho vyvíjaný. Na tlačovej besede obsiahlo vysvetľoval svoje majetkové a finančné pomery, kritizoval i mimoparlamentnú stranu Demokrati, ktorá pred časom prišla s viacerými tvrdeniami o jeho majetkoch. Hovoril aj o zámernom zavádzaní i snahe o jeho diskreditáciu.

Podľa jeho slov ale všetky podozrenia vyvrátil a podložil dôkazmi. Za neprimeraný považuje i zásah voči svojej matke, ktorú podľa jeho slov prišli predviesť štyria policajti, pričom ide o vyše 80-ročnú ženu so zdravotnými problémami. Ferenčák tvrdí, že po zásahu má jeho matka zdravotné problémy a je hospitalizovaná, poslanec hovorí o zastrašovaní. „Nemám dôveru v políciu pod vedením Matúša Šutaja Eštoka a minister by mal odstúpiť, na čo som ho aj minulý týždeň vyzval,” uviedol na adresu predsedu strany Hlas-SD.

Nadštandardné zárobky


Poslanec považuje viaceré tvrdenia o jeho finančnom a majetkovom statuse za zavádzajúce, významný nesúlad vníma v tom, že bol porovnávaný jeho príjem za ostatné roky s majetkom, ktorý nadobúdal počas celého života. Spomenul, že celý život nadštandardne zarábal, má viacero hypoték, a rodičovský dom dostal pod podmienkou, že o rodičov sa do konca života postará. Rovnako zdôraznil, že všetok majetok priznal a riadne zdanil.

„Moje príjmy prevyšujú nadobudnutý majetok, všetko som priznal a zdanil. Neviem, či niekto niekedy takto ukázal svoj majetok, nieto ešte poslanec NR SR,” skonštatoval.

Apeloval tiež na to, aby politici pred vstupom do politiky ukazovali svoj majetok. Ferenčák je tiež za to, aby boli majetkové priznania podrobnejšie, napríklad ako tie daňové. Je aj za to, aby ostal prístup ku katastru a posilnila sa spolupráca so zahraničím, aby bolo možné dohľadať aj skrytý majetok za hranicami Slovenska.


Zdroj: SITA.sk - Ferenčák odmieta viazanosť koalíciou aj vládnym programom, hlasovať chce len za prospešné zákony © SITA Všetky práva vyhradené.

