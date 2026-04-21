Utorok 21.4.2026
Meniny má Ervín
21. apríla 2026
Smer kritizoval opozíciu za zneužívanie tragédií, aj pobaltské krajiny za zákaz preletu vládneho špeciálu do Moskvy
Tagy: Deň narcisov Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Podpredseda parlamentu
Zdieľať
Podľa poslankyne Smeru-SD Zuzany Plevíkovej išlo o nevhodné využitie tejto témy na politické účely, ktoré vyvolalo negatívne reakcie verejnosti. „Očakávali by sme, že sa za takéto konanie ospravedlnia a sporný obsah stiahnu. Nestalo sa tak,“ uviedla Plevíková dnes na tlačovej besede s tým, že reakcie predstaviteľov opozície považuje za nedostatočné.
Reakcia na tragickú nehodu
Ďalším príkladom podľa nej bolo vyjadrenie opozície k tragickej dopravnej nehode pri Dunajskej Strede, kde došlo k zrážke kamiónu s vlakom. Opozícia podľa nej tragédiu využila na politický boj, keď poukázala na dlhodobo zanedbaný stav železničnej dopravy. „Zdá sa, že pre niektorých našich kolegov v opozícii už nie je nič sväté, ani ľudské nešťastie,“ vyhlásil predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter.
Predstavitelia Smeru-SD kritizovali tiež obmedzovanie preletov vládneho špeciálu zo strany niektorých členských krajín Európskej únie. Reagovali tak na informácie súvisiace s plánovanou cestou premiéra Roberta Fica do Moskvy, ktorý sa tam chce 9. mája zúčastniť na oslavách Dňa víťazstva. Ako povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, pobaltské krajiny si asi neuvedomujú, že „toto je cesta do pekla“. „Je možné, že sa takýchto ciest zúčastníme viacerí, keď sa podarí, záleží od programu, ktorý bude v tom čase k dispozícii a od kapacity, ktoré bude mať táto služobná cesta,“ uviedol s tým, že vopred odmieta, aby za to dostávali nálepky, že sú ruskí agenti.
Postoj k referendu
Na tlačovej besede sa strana Smer-SD vyjadrila aj k referendu, ktoré vyhlásil prezident na 4. júla. Občania v ňom budú rozhodovať o otázkach týkajúcich sa doživotnej renty pre premiéra Roberta Fica a obnovení NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry. Gašpar pokladá referendum za zbytočné, tieto otázky sa podľa neho dajú riešiť legislatívne aj bez referenda.
„Považujeme to za zbytočné míňanie peňazí, ale keďže prezident musí rešpektovať zákon a my budeme musieť to rozhodnutie tiež rešpektovať, tak sa to referendum musí uskutočniť,“ komentoval. Občanom chce pred referendom vysvetľovať, že NAKA nezanikla.
Zdroj: SITA.sk - Smer kritizoval opozíciu za zneužívanie tragédií, aj pobaltské krajiny za zákaz preletu vládneho špeciálu do Moskvy © SITA Všetky práva vyhradené.
