 Z domova

16. marca 2026

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie v súvislosti s podnetom, ktorý Progresívne Slovensko podalo pre zmluvy medzi STVR a SFZ, ktoré uzavrel bývalý poverený riaditeľ Slanina


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny riaditeľ STVR (Slovenskej televízie a rozhlasu) Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Trestné stíhanie

Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začal začiatkom marca trestné stíhanie v súvislosti s podnetom, ...



16.3.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začal začiatkom marca trestné stíhanie v súvislosti s podnetom, ktorý na Generálnu prokuratúru (GP) SR podalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) pre licenčné zmluvy, ktoré so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) podpísal niekdajší poverený riaditeľ Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) Igor Slanina. Na tlačovej besede o tom informoval predseda PS Michal Šimečka.

Rozdelenie predmetných zmlúv


„Trestné oznámenie, ktoré sme v tejto veci podali, začína prinášať svoje ovocie a veci sa hýbu dopredu,” skonštatoval a pripomenul, že vtedajší poverený riaditeľ STVR podpísal viacero licenčných a vysielacích zmlúv so SFZ za zhruba deväť miliónov eur.

Podľa predsedu PS ich na týchto zmluvách zaujalo, že boli drahšie, ako v minulosti. Navyše Slanina ako poverený štatutár nemal kompetenciu podpisovať zmluvy za viac ako 200-tisíc eur. Predmetné zmluvy teda boli rozdelené na viac ako 50 jednotlivých zmlúv.

Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa


Preto progresívci vlani podali trestné oznámenia na Generálnej prokuratúre (GP) SR. Poslankyňa za PS Zora Jaurová spresnila, že trestné oznámenie podali vlani v lete na neznámeho páchateľa pre porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku a zneužívanie právomoci verejného činiteľa.

Podľa jej slov bolo začaté trestné stíhanie v oboch skutkových podstatách. Jaurová poukázala, že na základe týchto zmlúv si verejnoprávny telerozhlas musí kupovať od SFZ aj výrobu signálu, čo sú ďalšie náklady, nezahŕňajú ale prenosy zo športových podujatí stávkovým kanceláriám.


Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie v súvislosti s podnetom, ktorý Progresívne Slovensko podalo pre zmluvy medzi STVR a SFZ, ktoré uzavrel bývalý poverený riaditeľ Slanina © SITA Všetky práva vyhradené.

Ferenčák si údajne vybudoval realitné portfólio za milióny eur. Demokrati sa pýtajú, odkiaľ na to zobral – VIDEO

