|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 16.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Boleslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. marca 2026
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie v súvislosti s podnetom, ktorý Progresívne Slovensko podalo pre zmluvy medzi STVR a SFZ, ktoré uzavrel bývalý poverený riaditeľ Slanina
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny riaditeľ STVR (Slovenskej televízie a rozhlasu) Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Trestné stíhanie
Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začal začiatkom marca trestné stíhanie v súvislosti s podnetom, ...
Zdieľať
16.3.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začal začiatkom marca trestné stíhanie v súvislosti s podnetom, ktorý na Generálnu prokuratúru (GP) SR podalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) pre licenčné zmluvy, ktoré so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) podpísal niekdajší poverený riaditeľ Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) Igor Slanina. Na tlačovej besede o tom informoval predseda PS Michal Šimečka.
„Trestné oznámenie, ktoré sme v tejto veci podali, začína prinášať svoje ovocie a veci sa hýbu dopredu,” skonštatoval a pripomenul, že vtedajší poverený riaditeľ STVR podpísal viacero licenčných a vysielacích zmlúv so SFZ za zhruba deväť miliónov eur.
Podľa predsedu PS ich na týchto zmluvách zaujalo, že boli drahšie, ako v minulosti. Navyše Slanina ako poverený štatutár nemal kompetenciu podpisovať zmluvy za viac ako 200-tisíc eur. Predmetné zmluvy teda boli rozdelené na viac ako 50 jednotlivých zmlúv.
Preto progresívci vlani podali trestné oznámenia na Generálnej prokuratúre (GP) SR. Poslankyňa za PS Zora Jaurová spresnila, že trestné oznámenie podali vlani v lete na neznámeho páchateľa pre porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku a zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
Podľa jej slov bolo začaté trestné stíhanie v oboch skutkových podstatách. Jaurová poukázala, že na základe týchto zmlúv si verejnoprávny telerozhlas musí kupovať od SFZ aj výrobu signálu, čo sú ďalšie náklady, nezahŕňajú ale prenosy zo športových podujatí stávkovým kanceláriám.
Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie v súvislosti s podnetom, ktorý Progresívne Slovensko podalo pre zmluvy medzi STVR a SFZ, ktoré uzavrel bývalý poverený riaditeľ Slanina © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozdelenie predmetných zmlúv
„Trestné oznámenie, ktoré sme v tejto veci podali, začína prinášať svoje ovocie a veci sa hýbu dopredu,” skonštatoval a pripomenul, že vtedajší poverený riaditeľ STVR podpísal viacero licenčných a vysielacích zmlúv so SFZ za zhruba deväť miliónov eur.
Podľa predsedu PS ich na týchto zmluvách zaujalo, že boli drahšie, ako v minulosti. Navyše Slanina ako poverený štatutár nemal kompetenciu podpisovať zmluvy za viac ako 200-tisíc eur. Predmetné zmluvy teda boli rozdelené na viac ako 50 jednotlivých zmlúv.
Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa
Preto progresívci vlani podali trestné oznámenia na Generálnej prokuratúre (GP) SR. Poslankyňa za PS Zora Jaurová spresnila, že trestné oznámenie podali vlani v lete na neznámeho páchateľa pre porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku a zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
Podľa jej slov bolo začaté trestné stíhanie v oboch skutkových podstatách. Jaurová poukázala, že na základe týchto zmlúv si verejnoprávny telerozhlas musí kupovať od SFZ aj výrobu signálu, čo sú ďalšie náklady, nezahŕňajú ale prenosy zo športových podujatí stávkovým kanceláriám.
Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie v súvislosti s podnetom, ktorý Progresívne Slovensko podalo pre zmluvy medzi STVR a SFZ, ktoré uzavrel bývalý poverený riaditeľ Slanina © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny riaditeľ STVR (Slovenskej televízie a rozhlasu) Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Trestné stíhanie
