Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
18. mája 2026
Fernandes vyrovnal rekord Premier League. V akej štatistike sa mu to podarilo?
Bruno Fernandes sa stal tretím hráčom anglickej futbalovej Premier League, ktorý v jednej sezóne zaznamenal 20 asistencií. Portugalský futbalový stredopoliar Bruno Fernandes z klubu Manchester United ...
18.5.2026 (SITA.sk) - Bruno Fernandes sa stal tretím hráčom anglickej futbalovej Premier League, ktorý v jednej sezóne zaznamenal 20 asistencií.
Portugalský futbalový stredopoliar Bruno Fernandes z klubu Manchester United vyjadril hrdosť na to, že vyrovnal rekord anglickej Premier League v počte gólových prihrávok, ktorý doteraz zdieľali veľké mená Thierry Henry a Kevin De Bruyne.
Portugalčan výrazne pomohol tímu trénera Michaela Carricka k 3. miestu v tabuľke, v nedeľu sa s domácou pôdou v aktuálnej sezóne rozlúčil jednou asistenciou pri triumfe United nad Nottinghamom Forest 3:2. Fernandes sa stal iba tretím hráčom, ktorý dosiahol 20 asistencií v jednej sezóne Premier League, čím sa pridal k legendám Arsenalu a Manchestru City.
"Samozrejme, som veľmi hrdý. Hovoríme o Thierrym a Kevinovi, dvoch významných menách Premier League. Som veľmi vďačný a šťastný, že som to dosiahol. Je to naozaj hrdý moment,“ povedal Fernandes na ploche štadióna Old Trafford.
Tridsaťjedenročný hráč, ktorý bol za výkon v sezóne zvolený za hráča roka United už piatykrát, má šancu svoju štatistiku ešte zveľadiť v záverečnom zápase sezóny proti Brightonu.
„Uvidíme. To však nezmení spôsob mojej hry, stále budem vytvárať šance pre tím a dúfam, že sa to podarí. Ak sa to nestane, som už aj tak veľmi spokojný, keďže som nikdy predtým nedosiahol 20 asistencií, ani 19. Takže aj 19 by bol pre mňa veľký úspech,“ dodal.
Kapitán United bol obklopený spoluhráčmi po tom, čo Bryan Mbeumo v 76. minúte premenil jeho prihrávku na gól, k oslave rekordu sa pridal aj brankár Senne Lammens. Fernandes zdôraznil, že si cenil reakcie a oslavu viac než vlastný rekord.
"Chcel som, aby Bryan oslávil svoj gól. Nechcel som, aby to bolo o mne. Najdôležitejšie je skórovanie a všetka vďaka patrí Bryanovi, lebo ak by gól nedal, môj rekord by neexistoval,“ uzavrel portugalský reprezentant.
Zdroj: SITA.sk - Fernandes vyrovnal rekord Premier League. V akej štatistike sa mu to podarilo? © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí bratia Tkachukovci. Martin a Kristián Pospíšilovci majú na MS povesť tvrdých mužov, súperi z nich majú strach – VIDEO
Levice otočili prvé finále zlepšením v druhom polčase. Faktor zmeny bol obranný doskok
