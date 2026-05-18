 24hod.sk    Šport

18. mája 2026

Levice otočili prvé finále zlepšením v druhom polčase. Faktor zmeny bol obranný doskok


Levice vyhrali prvú finálovú bitku nad Slovanom 85:72. Séria sa presúva do Bratislavy. K štyrom majstrovským titulom v neprerušenej sérii chcú pridať aj piaty. Basketbalisti Levíc síce prešli v ...



le ba 676x450 18.5.2026 (SITA.sk) - Levice vyhrali prvú finálovú bitku nad Slovanom 85:72. Séria sa presúva do Bratislavy.

K štyrom majstrovským titulom v neprerušenej sérii chcú pridať aj piaty. Basketbalisti Levíc síce prešli v závere dlhodobej časti sezóne menšou krízou, ale sú naspäť v majstrovskej fazóne.

V prvom finálovom zápase play-off TIPOS SBL Levičania využili výhodu domáceho prostredia a zdolali hráčov BC Slovan Bratislava 85:72 (36:42).

McGill a Dorsey so 44 bodmi


Levice prehrávali po úvodných dvoch štvrtinách o šesť bodov 36:42, ale po veľkej prestávke výrazne pridali v obrane aj útoku. K obratu ich potiahol najmä ich americký klenot Rickey McGill, autor 25 bodov.


Výdatne ho podporili Gabe Dorsey s 19 bodmi a trojica Andrew Wesson Jr., Tanner Stuckman a Boris Bojanovský s 10 bodmi. V hosťujúcom tíme sa najviac strelecky zaskvel Lester Medford, autor 19 bodov.



Slovan viedol v závere druhej štvrtina po trojke Davida Abrháma o 9 bodov (40:31) a potom aj 42:33. Lenže to bok herný strop hostí pred vypredanou Haleon Arénou, v ktorej sa tiesnilo 1900 divákov.



V tretej štvrtine stačilo domácim päť minút, keď sa po presnej trojkovej strele Wessona dostali do vedenia (51:49) a do konca zápasu ho už nepustili z rúk. Levice v záverečnej štvrtine ovládli dianie. Vyhrali ju 21:12 a celý zápas presvedčivo 85:72.



Rozdielne polčasy


"V druhom polčase sme bránili oveľa dôslednejšie a s väčším dôrazom na to, čo treba urobiť. Veľký faktor bol, že sme úplne inak pracovali na obrannom doskoku ako v prvom polčase. Slovan tam mal 13 útočných doskokov, dali takto šesť ľahkých bodov. To sa nám už v druhom polčase nestalo ani raz. Nič také jednoduché už neprišlo a to bol rozdiel. Od toho sa potom odvíja aj sebavedomie v útoku,“ pomenoval levický tréner Michal Madzin rozdiel v hre svojho tímu v oboch polčasoch, cituje ho web basket.sk podľa JOJ Šport.


Kritický Naglič


Tréner Slovana Aramis Naglič musel hodnotiť, logicky, v opačnom garde.


"V prvom polčase sme kontrolovali útok a defenzívne sme reagovali tak, ako sme sa dohodli. Hrali sme veľmi koncentrovane. Mali sme oveľa viac doskokov a málo strát. V druhom polčase sme na oboch stranách palubovky nechali zápas mimo nás. Rešpektovali sme útok, ako to ja volám, nehrali sme to, čo sme chceli hrať. V obrane sme urobili chyby Levice chytili svoj rytmus a videli sme, čo sa potom deje. Dorsey mohol strieľať aj zo šatne, McGill sa rozohral a potom je to už ťažké."



Druhý zápas finálovej série hranej na štyri víťazstvá je na programe v utorok 19. mája v Bratislave. V GoPass aréne sa začne o 18.00 h




Zdroj: SITA.sk - Levice otočili prvé finále zlepšením v druhom polčase. Faktor zmeny bol obranný doskok © SITA Všetky práva vyhradené.

