 24hod.sk    Šport

18. mája 2026

Slovenskí bratia Tkachukovci. Martin a Kristián Pospíšilovci majú na MS povesť tvrdých mužov, súperi z nich majú strach – VIDEO


Útočník Calgary Flames zatiaľ nazbieral tri body za asistencie a forvard Komety Brno sa dvakrát presadil.



18.5.2026 (SITA.sk) - Útočník Calgary Flames zatiaľ nazbieral tri body za asistencie a forvard Komety Brno sa dvakrát presadil.


Americkí bratia Brady a Matthew Tkachukovci si spoločne zahrali na zimných olympijských hrách v Taliansku, no na majstrovstvá sveta sa dostal len jeden z nich, hoci obom sa sezóna skončila v apríli. Do diania sa zapojí v utorok 19. mája druhý menovaný.

Napriek tomu plnia úlohu "zlých bratov" Slováci Martin a Kristián Pospíšilovci. Ich fyzická hra, dohranie každého súboja s protihráčom a niekedy aj slovné výmeny z nich robia nepríjemných hokejistov.

Na vlastnej koži si to už zažili hráči Nórska a Talianska. Útočník Calgary Flames zatiaľ nazbieral tri body za asistencie a forvard Komety Brno sa dvakrát presadil. Zaslúžene im patrí miesto v prvej formácii.

Konečne v jednom tíme


Rodáci zo Zvolena ukazujú, že si na ľade rozumejú, vidia sa na veľkú vzdialenosť a čítajú hru niekoľko sekúnd dopredu. Pomáha im Martin Faško-Rudáš, ktorý ich výborne dopĺňa.

Starší Kristián má o štyri roky viac ako Martin. No práve on brázdi ľady v NHL - najlepšej hokejovej lige sveta. Napriek všetkému si nezávidia, doprajú si a je to počuť aj z ich šťastných vyjadrení, že si môžu konečne zahrať spolu v jednom tíme.

Splnili si tak detský sen, ktorý sa teraz pokúsia premeniť na rozprávku v podobe postupu Slovenska zo základnej skupiny, ale aj cez štvrťfinálovú prekážku.


Dojemný príbeh


Kristián sa počas jedného z rozhovorov priznal, že spolu s bratom majú podobný štýl ako spomenutí súrodenci Tkachukovci. Chcú rozhodiť súperov a ich myšlienky strhnúť na nich, aby ostatní spoluhráči mohli dokonať dielo v podobe strelenia gólu.

Radi rozdávajú bodyčeky a fyzická i tvrdá hra im absolútne neprekáža - zdá sa, že ju majú v krvi. Nevadí im ani zapojiť sa do šarvátky, ktorá vznikne tesne po prerušení hry, ak si všimnú nejakú nespravodlivosť.

Obaja si však uvedomujú, že tímový úspech je viac než ich bodové hody či vzájomná spolupráca. Snažia sa pomôcť veľkou obetou v každej jednej sekunde na ľade, správnym srdcom a obrovskou energiou, čo musia oceniť slovenskí hokejoví fanúšikovia. Ich príbeh na tomto šampionáte môže byť jedným z najpamätnejších.


Zdroj: SITA.sk

