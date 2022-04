Na Colours of Ostrava prídu Cirk La Putika, Divadlo Petra Bezruča aj súbor Lenky Vágnerovej

This Is Not a Love Song

Inscenácia Špinarka

Runners a Panoptikum

Svědomite nepřipravení

26.4.2022 - Festival Colours of Ostrava, ktorý sa tento rok uskutoční od 13. do 16. júla v industriálnej oblasti ostravských Dolních Vítkovic, ponúkne okrem zahraničných a domácich hudobných mien aj divadelný program s viacerými ocenenými inscenáciami.Divadlo Petra Bezruča uvedie hudobnú “divadelnú fikciu” Špinarka, Cirk La Putyka pohybovo-cirkusové predstavenie Runners a súbor Lenky Vágnerovej tanečnú inscenáciu Panoptikum.Nespútanú improvizáciu privezú do Ostravy súbory VOSTO5 a My kluci, co spolu chodíme. Silu populárnych piesní v predstavení This Is Not a Love Song preskúma trojica Ufftenživot.“Tento rok sa nám podarilo dať dokopy výnimočné inscenácie, ktoré získali niekoľko ocenení. Naviac, čo sa na Colours of Ostrava hodí, vo väčšine z nich hrá významnú rolu živá hudba,” hovorí dramaturg divadelného programu Jiří Moravčík.Len o niekoľko stoviek metrov ďalej sa zo svojho stáleho pôsobiska presunie do multifunkčnej sály Gong ostravské Divadlo Petra Bezruča s inscenáciou Špinarka režiséra Tomáša Dianišku o výnimočnej speváčke Věre Špinarovej.Dokumentárna fikcia so živou kapelou získala cenu divadelnej kritiky 2021 v kategórii Prvýkrát uvedená česká hra roku. V hlavnej exceluje Markéta Matulová, ktorá získala za rolu Věry cenu za Ženský herecký výkon roku 2021 a súčasne obdržala ocenenie talent roku 2021.“Vydajme sa sledovať kariéru jednej z našich najvýraznejších umelkýň. Naša “doku-fikčná dráma” je oslavou drzého big beatu a predovšetkým Věry, ktorá svojou tvorbou vzdorovala všetkým mysliteľným stereotypom,” uvádzajú tvorcovia.Pohybovo-novocirkusové predstavenie Runners súboru Cirk La Putyka s výnimočným medzinárodným obsadením v spoločnej réžii Rosťa Nováka a Víta Neznala je popri výkonoch hercov zaujímavé unikátnou scénografiou vytvorenou obrovským behacím pásom, ktorý bol vyrobený na mieru vo Veľkej Británii.Ako motto je v podtitule inscenácie uvedené: “Žijeme v dobe, v ktorej musí byť všetko hneď hotové, rychle prežité a okamžite zhodnotené.” Inscenácia súčasného tanca Panoptikum súboru režisérky a choreografky Lenky Vágnerovej získala cenu Divadelných novín za rok 2019/2020 a nomináciu na Cenu Thálie 2020.“Panoptikum je o strachu z cudzieho a neznámeho, o tom, čo všetko sme schopní predať a za akú cenu, o hraniciach a morálnych hodnotách stojacich na zisku, o zábave bez zábavy, o osamelosti, ale aj o smiechu, odvahe, snoch, ľudskej dôstojnosti, kúzelníkovi a reflektoroch,” vysvetľujú tvorcovia.Na Colours sa po troch koronavírusových rokoch vracia stálica divadelného programu: súbor VOSTO5 so svojim improvizovaným Stand'artným kabaretom, ktorý prežíva každý večer svoju premiéru aj derniéru a je hudobne sprevádzaný vlastnou kapelou SNAHA.So surrealisticko-absurdnou fyzickou divadelnou improvizáciou Svědomite nepřipravení príde na Colours of Ostrava súbor štyroch hercov My kluci, co spolu chodímeSpoločne s hudbou a svetlom vytvárajú spontánne koláže scén a obrazov, od abstraktna až po absurdno.V inscenácii This Is Not a Love Song súbor Ufftenživot zložený z troch žien skúma na javisku všadeprítomnosť a silu populárnych piesní, ktoré rovnako ako celý hudobný priemysel ovplyvňujú náš život, či chceme alebo nie.Devätnásty ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 13. do 16. júla 2022 v unikátnej industriálnej oblasti ostravských Dolních Vítkovic. K už potvrdeným zahraničným menám patria The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix, LP, Franz Ferdinand, Kings of Convenience, Meduza, Youssou N´Dour, Inhaler, Larkin Poe, Modest Mouse, Phoebe Bridgers, Princess Nokia, Sleaford Mods, Hiromi, Wardruna a veľa ďalších.Okrem zahraničných a domácich kapiel festival tradične ponúkne na viacerých pódiach sprievodný program - medzinárodné fórum Meltingpot, divadlá, workshopy, filmy, či výtvarné inštalácie Štvordňové vstupenky na rok 2022 sú v predaji vo festivalovom e-shope a v sieťach GoOut a Ticketportal.