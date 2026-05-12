Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Pankrác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. mája 2026

Fico na veľtrhu IDEB vyzdvihol „duálne využitie“ technológií: Obranný priemysel nie je len o zbrojení, ale aj o prínose inovácií – VIDEO, FOTO


Tagy: IDEB Defence & Security 2026 Obranný priemysel Premiér Slovenskej republiky

Premiér veľtrh označil za priestor na prezentáciu výrobkov obranného priemyslu, aj súčasných a budúcich obranných a bezpečnostných technológií. Predseda vlády SR



Zdieľať
12.5.2026 (SITA.sk) - Premiér veľtrh označil za priestor na prezentáciu výrobkov obranného priemyslu, aj súčasných a budúcich obranných a bezpečnostných technológií.


Predseda vlády SR Robert Fico sa zúčastnil na Medzinárodnom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB Defence & Security 2026 (IDEB), ktorý v utorok slávnostne otvorili v Bratislave. Premiér veľtrh označil za priestor na prezentáciu výrobkov obranného priemyslu, aj súčasných a budúcich obranných a bezpečnostných technológií. Rovnako ho považuje aj za centrum odborných diskusií o bezpečnosti a obrane.

"IDEB považujem za miesto, kde sa spájajú odborníci zo štátneho a súkromného sektora a kde sa dokáže potenciál pretaviť do reálnej spolupráce," skonštatoval Fico.

Obranný priemysel už dávno nie je len o zbrojení


Obranný priemysel podľa premiéra už dávno nie je len o zbrojení, ale je aj nositeľom inovácií. Poukázal, že technologické riešenia, ktoré boli vyvinuté pre obranu, sa neraz neskôr uplatňujú v civilnom sektore a bežnom živote ľudí.

"Veľa technológií má zároveň tzv. duálne využitie a sú mimoriadne užitočné aj v iných sektoroch ako samotná obrana. Dá sa preto povedať, že investície do obranného výskumu a vývoja posúvajú vpred aj celkový vývoj technológií," skonštatoval Fico. Akcentoval tiež, že obranný priemysel na Slovensku je výrazným motorom ekonomiky a generuje zamestnanosť, čo znamená prínos pre regióny na celom Slovensku.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"V obrannom priemysle pracujú vysokokvalifikovaní odborníci, čo tiež predstavuje nemalú pridanú hodnotu pre náš štát. V neposlednom rade obranný priemysel zvyšuje exportný potenciál slovenskej ekonomiky," dodal premiér. Rovnako prízvukoval, že slovenské firmy v oblasti obranného priemyslu, patria k svetovej špičke.

Mier nemožno považovať za samozrejmosť


V súvislosti s aktuálnymi udalosťami v Európe a vo svete Fico konštatoval, že mier nemožno považovať za samozrejmosť, ale za hodnotu, ktorú je potrebné aktívne chrániť.

"NATO zostáva pre Slovensko kľúčovým pilierom bezpečnosti, pričom ale plne súhlasím s tým, že potrebujeme silnejšiu a odolnejšiu Európu. A to znamená napredovať v prvom rade v individuálnej schopnosti brániť sa, ktorá je základným stavebným kameňom našej kolektívnej obrany," zdôraznil. Pripomenul, že vláda po svojom nástupe v roku 2023 našla obranu SR v stave, keď jej chýbali stíhacie lietadlá i protivzdušná obrana.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Rýchlosť, ktorou sme dokázali upriamiť naše snahy smerom k hmatateľnému výsledku, bola pre nás nutnosťou. Dnes, po viac ako dvoch rokoch, sme na tom výrazne lepšie. So stíhacími lietadlami a s protivzdušnou obranou vieme budovať suverenitu, o ktorú sme na nejaký čas prišli. A za to môžeme byť v neposlednom rade vďační aj slovenskému obrannému priemyslu a vyváženej spolupráci so zahraničnými partnermi," uzavrel Fico.

Veľtrh sa koná do 14. mája 2026 vo výstavno-kongresovom centre Incheba Expo Bratislava.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/ideb-defence-security-fotografie/">IDEB Defence & Security (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Fico na veľtrhu IDEB vyzdvihol „duálne využitie“ technológií: Obranný priemysel nie je len o zbrojení, ale aj o prínose inovácií – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: IDEB Defence & Security 2026 Obranný priemysel Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Politológ: Existuje len jedno vysvetlenie, prečo Putin hovorí o rokovaniach s Európou
<< predchádzajúci článok
Polícia eviduje od začiatku roka päť zrážok chodcov a električky, chodcom pripomína, kto má prednosť – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 