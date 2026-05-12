|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 12.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Pankrác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. mája 2026
Fico na veľtrhu IDEB vyzdvihol „duálne využitie“ technológií: Obranný priemysel nie je len o zbrojení, ale aj o prínose inovácií – VIDEO, FOTO
Premiér veľtrh označil za priestor na prezentáciu výrobkov obranného priemyslu, aj súčasných a budúcich obranných a bezpečnostných technológií. Predseda vlády SR
Zdieľať
12.5.2026 (SITA.sk) - Premiér veľtrh označil za priestor na prezentáciu výrobkov obranného priemyslu, aj súčasných a budúcich obranných a bezpečnostných technológií.
Predseda vlády SR Robert Fico sa zúčastnil na Medzinárodnom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB Defence & Security 2026 (IDEB), ktorý v utorok slávnostne otvorili v Bratislave. Premiér veľtrh označil za priestor na prezentáciu výrobkov obranného priemyslu, aj súčasných a budúcich obranných a bezpečnostných technológií. Rovnako ho považuje aj za centrum odborných diskusií o bezpečnosti a obrane.
"IDEB považujem za miesto, kde sa spájajú odborníci zo štátneho a súkromného sektora a kde sa dokáže potenciál pretaviť do reálnej spolupráce," skonštatoval Fico.
Obranný priemysel podľa premiéra už dávno nie je len o zbrojení, ale je aj nositeľom inovácií. Poukázal, že technologické riešenia, ktoré boli vyvinuté pre obranu, sa neraz neskôr uplatňujú v civilnom sektore a bežnom živote ľudí.
"Veľa technológií má zároveň tzv. duálne využitie a sú mimoriadne užitočné aj v iných sektoroch ako samotná obrana. Dá sa preto povedať, že investície do obranného výskumu a vývoja posúvajú vpred aj celkový vývoj technológií," skonštatoval Fico. Akcentoval tiež, že obranný priemysel na Slovensku je výrazným motorom ekonomiky a generuje zamestnanosť, čo znamená prínos pre regióny na celom Slovensku.
"V obrannom priemysle pracujú vysokokvalifikovaní odborníci, čo tiež predstavuje nemalú pridanú hodnotu pre náš štát. V neposlednom rade obranný priemysel zvyšuje exportný potenciál slovenskej ekonomiky," dodal premiér. Rovnako prízvukoval, že slovenské firmy v oblasti obranného priemyslu, patria k svetovej špičke.
V súvislosti s aktuálnymi udalosťami v Európe a vo svete Fico konštatoval, že mier nemožno považovať za samozrejmosť, ale za hodnotu, ktorú je potrebné aktívne chrániť.
"NATO zostáva pre Slovensko kľúčovým pilierom bezpečnosti, pričom ale plne súhlasím s tým, že potrebujeme silnejšiu a odolnejšiu Európu. A to znamená napredovať v prvom rade v individuálnej schopnosti brániť sa, ktorá je základným stavebným kameňom našej kolektívnej obrany," zdôraznil. Pripomenul, že vláda po svojom nástupe v roku 2023 našla obranu SR v stave, keď jej chýbali stíhacie lietadlá i protivzdušná obrana.
"Rýchlosť, ktorou sme dokázali upriamiť naše snahy smerom k hmatateľnému výsledku, bola pre nás nutnosťou. Dnes, po viac ako dvoch rokoch, sme na tom výrazne lepšie. So stíhacími lietadlami a s protivzdušnou obranou vieme budovať suverenitu, o ktorú sme na nejaký čas prišli. A za to môžeme byť v neposlednom rade vďační aj slovenskému obrannému priemyslu a vyváženej spolupráci so zahraničnými partnermi," uzavrel Fico.
Veľtrh sa koná do 14. mája 2026 vo výstavno-kongresovom centre Incheba Expo Bratislava.
Zdroj: SITA.sk - Fico na veľtrhu IDEB vyzdvihol „duálne využitie“ technológií: Obranný priemysel nie je len o zbrojení, ale aj o prínose inovácií – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády SR Robert Fico sa zúčastnil na Medzinárodnom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB Defence & Security 2026 (IDEB), ktorý v utorok slávnostne otvorili v Bratislave. Premiér veľtrh označil za priestor na prezentáciu výrobkov obranného priemyslu, aj súčasných a budúcich obranných a bezpečnostných technológií. Rovnako ho považuje aj za centrum odborných diskusií o bezpečnosti a obrane.
"IDEB považujem za miesto, kde sa spájajú odborníci zo štátneho a súkromného sektora a kde sa dokáže potenciál pretaviť do reálnej spolupráce," skonštatoval Fico.
Obranný priemysel už dávno nie je len o zbrojení
Obranný priemysel podľa premiéra už dávno nie je len o zbrojení, ale je aj nositeľom inovácií. Poukázal, že technologické riešenia, ktoré boli vyvinuté pre obranu, sa neraz neskôr uplatňujú v civilnom sektore a bežnom živote ľudí.
"Veľa technológií má zároveň tzv. duálne využitie a sú mimoriadne užitočné aj v iných sektoroch ako samotná obrana. Dá sa preto povedať, že investície do obranného výskumu a vývoja posúvajú vpred aj celkový vývoj technológií," skonštatoval Fico. Akcentoval tiež, že obranný priemysel na Slovensku je výrazným motorom ekonomiky a generuje zamestnanosť, čo znamená prínos pre regióny na celom Slovensku.
"V obrannom priemysle pracujú vysokokvalifikovaní odborníci, čo tiež predstavuje nemalú pridanú hodnotu pre náš štát. V neposlednom rade obranný priemysel zvyšuje exportný potenciál slovenskej ekonomiky," dodal premiér. Rovnako prízvukoval, že slovenské firmy v oblasti obranného priemyslu, patria k svetovej špičke.
Mier nemožno považovať za samozrejmosť
V súvislosti s aktuálnymi udalosťami v Európe a vo svete Fico konštatoval, že mier nemožno považovať za samozrejmosť, ale za hodnotu, ktorú je potrebné aktívne chrániť.
"NATO zostáva pre Slovensko kľúčovým pilierom bezpečnosti, pričom ale plne súhlasím s tým, že potrebujeme silnejšiu a odolnejšiu Európu. A to znamená napredovať v prvom rade v individuálnej schopnosti brániť sa, ktorá je základným stavebným kameňom našej kolektívnej obrany," zdôraznil. Pripomenul, že vláda po svojom nástupe v roku 2023 našla obranu SR v stave, keď jej chýbali stíhacie lietadlá i protivzdušná obrana.
"Rýchlosť, ktorou sme dokázali upriamiť naše snahy smerom k hmatateľnému výsledku, bola pre nás nutnosťou. Dnes, po viac ako dvoch rokoch, sme na tom výrazne lepšie. So stíhacími lietadlami a s protivzdušnou obranou vieme budovať suverenitu, o ktorú sme na nejaký čas prišli. A za to môžeme byť v neposlednom rade vďační aj slovenskému obrannému priemyslu a vyváženej spolupráci so zahraničnými partnermi," uzavrel Fico.
Veľtrh sa koná do 14. mája 2026 vo výstavno-kongresovom centre Incheba Expo Bratislava.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/ideb-defence-security-fotografie/">IDEB Defence & Security (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Fico na veľtrhu IDEB vyzdvihol „duálne využitie“ technológií: Obranný priemysel nie je len o zbrojení, ale aj o prínose inovácií – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Politológ: Existuje len jedno vysvetlenie, prečo Putin hovorí o rokovaniach s Európou
Politológ: Existuje len jedno vysvetlenie, prečo Putin hovorí o rokovaniach s Európou
<< predchádzajúci článok
Polícia eviduje od začiatku roka päť zrážok chodcov a električky, chodcom pripomína, kto má prednosť – VIDEO
Polícia eviduje od začiatku roka päť zrážok chodcov a električky, chodcom pripomína, kto má prednosť – VIDEO