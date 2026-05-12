Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Pankrác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. mája 2026

Polícia eviduje od začiatku roka päť zrážok chodcov a električky, chodcom pripomína, kto má prednosť – VIDEO


Tagy: bratislavský policajný hovorca Električka Zrazený chodec

Polícia opäť pripomína chodcom, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť, a to aj na priechode pre chodcov. Polície eviduje od začiatku tohto roka v Bratislave päť zrážok ...



Zdieľať
sni mka obrazovky 2026 05 12 o 12.03.48 676x405 12.5.2026 (SITA.sk) - Polícia opäť pripomína chodcom, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť, a to aj na priechode pre chodcov.


Polície eviduje od začiatku tohto roka v Bratislave päť zrážok chodcov a električky, pričom jedna mala tragický následok. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, posledná nehoda sa stala v sobotu 9. mája krátko pred 21:00 na Krížnej ulici, kde chodec vošiel do jazdnej dráhy električky, napriek červenej signalizácii. V dôsledku nehody utrpel chodec viaceré ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali jeho okamžitý prevoz do nemocnice.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Polícia opäť pripomína chodcom, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť, a to aj na priechode pre chodcov. „Je potrebné si uvedomiť, že električka v porovnaní s autami, pred ktorými majú prednosť, má výrazne dlhšiu brzdnú dráhu a vodič električky okrem brzdenia nemá inú možnosť, aby zrážke zabránil," upozorňuje polícia. Náhlym vstupom do jazdnej dráhy električky ohrozujú chodci svoj život, ale aj život a zdravie cestujúcich v električke.


Zdroj: SITA.sk - Polícia eviduje od začiatku roka päť zrážok chodcov a električky, chodcom pripomína, kto má prednosť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavský policajný hovorca Električka Zrazený chodec
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Fico na veľtrhu IDEB vyzdvihol „duálne využitie“ technológií: Obranný priemysel nie je len o zbrojení, ale aj o prínose inovácií – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Rokovania o Grónsku pokračujú, dohoda s Washingtonom zatiaľ neexistuje

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 