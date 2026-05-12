Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
Polícia eviduje od začiatku roka päť zrážok chodcov a električky, chodcom pripomína, kto má prednosť – VIDEO
12.5.2026 (SITA.sk) - Polícia opäť pripomína chodcom, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť, a to aj na priechode pre chodcov.
Polície eviduje od začiatku tohto roka v Bratislave päť zrážok chodcov a električky, pričom jedna mala tragický následok. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, posledná nehoda sa stala v sobotu 9. mája krátko pred 21:00 na Krížnej ulici, kde chodec vošiel do jazdnej dráhy električky, napriek červenej signalizácii. V dôsledku nehody utrpel chodec viaceré ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali jeho okamžitý prevoz do nemocnice.
Polícia opäť pripomína chodcom, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť, a to aj na priechode pre chodcov. „Je potrebné si uvedomiť, že električka v porovnaní s autami, pred ktorými majú prednosť, má výrazne dlhšiu brzdnú dráhu a vodič električky okrem brzdenia nemá inú možnosť, aby zrážke zabránil," upozorňuje polícia. Náhlym vstupom do jazdnej dráhy električky ohrozujú chodci svoj život, ale aj život a zdravie cestujúcich v električke.
Zdroj: SITA.sk - Polícia eviduje od začiatku roka päť zrážok chodcov a električky, chodcom pripomína, kto má prednosť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Fico na veľtrhu IDEB vyzdvihol „duálne využitie“ technológií: Obranný priemysel nie je len o zbrojení, ale aj o prínose inovácií – VIDEO, FOTO
Rokovania o Grónsku pokračujú, dohoda s Washingtonom zatiaľ neexistuje
