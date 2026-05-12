12. mája 2026

Politológ: Existuje len jedno vysvetlenie, prečo Putin hovorí o rokovaniach s Európou


Riaditeľ ukrajinského Centra aplikovaných politických štúdií „Penta" Oleksandr Leonov uviedol, že Rusko sa v poslednom období stiahlo z trojstranných rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi.



russia_victory_day_24848 676x451 12.5.2026 (SITA.sk) - Riaditeľ ukrajinského Centra aplikovaných politických štúdií „Penta“ Oleksandr Leonov uviedol, že Rusko sa v poslednom období stiahlo z trojstranných rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi.


Podľa výkonného riaditeľa ukrajinského Centra aplikovaných politických štúdií „Penta“ Oleksandra Leonova existuje podľa neho len jedno pravdepodobné vysvetlenie, prečo ruský prezident Vladimir Putin začal hovoriť o rokovaniach s Európou - a tým je tlak zo strany Číny.

Leonov v relácii „Ukrajinský fokus. Ráno“ na Slawa.TV a Espreso TV uviedol, že Rusko sa v poslednom období stiahlo z trojstranných rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi. „Rusko v skutočnosti pozastavilo svoju účasť na trojstranných rokovaniach za sprostredkovania USA,“ poznamenal.

Moskva oslabila pozíciu USA v rokovaniach s Čínou


Podľa neho Moskva tento krok urobila v citlivom čase, „a to doslova týždeň pred stretnutím Donalda Trumpa so Si Ťin-pchingom v Pekingu“, čím oslabila pozíciu USA v rokovaniach s Čínou.

Leonov zároveň tvrdí, že téma Európy sa v ruskej diplomacii objavila nie náhodou. Ako uviedol: „A teraz sa téma rokovaní s Európou objavila nie náhodou, pretože dlhý čas Putin odmietal alebo sa dokonca bránil zapojeniu Európanov do rokovaní.“

Debata o priamych rokovaniach s Ruskom


Pripomenul, že Čína dlhodobo tlačí na širší formát mierových rokovaní: „Čína už dlhý čas oficiálne trvá na tom, že za rokovacím stolom okrem USA musia byť aj zástupcovia Pekingu a Európskej únie.“

Politológ tiež upozornil, že v Európe sa čoraz častejšie objavuje debata o priamych rokovaniach s Ruskom. Podľa neho to súvisí s obavami, že Spojené štáty nemusia vždy plne zohľadňovať európske záujmy. „V Európe jasne artikulujú neprípustnosť zapojenia agentov Moskvy do rokovaní,“ skonštatoval Leonov.

Zdroj: SITA.sk - Politológ: Existuje len jedno vysvetlenie, prečo Putin hovorí o rokovaniach s Európou

