10. mája 2026

Loď, na ktorej sa vyskytol smrtiaci hantavírus, dorazila k pobrežiu Kanárskych ostrovov


Tagy: Atlantický oceán Civilné obete Covid Hantavírus Výletná loď

Väčšinu ľudí z paluby po týždňoch na mori evakuujú, WHO tvrdí, že nejde o situáciu podobnú covidu.



10.5.2026 (SITA.sk) - Väčšinu ľudí z paluby po týždňoch na mori evakuujú, WHO tvrdí, že nejde o situáciu podobnú covidu.

Výletná loď Hondius, na ktorej vypukol smrteľný výskyt hantavírusu, dorazila v nedeľu na španielske Kanárske ostrovy.


Väčšinu zo skoro 150 ľudí na palube po týždňoch na mori evakuujú a letecky prepravia do ich domovských krajín.



Traja mŕtvi


Loď plaviacu sa pod holandskou vlajkou pri vplávaní do prístavu Granadilla eskortovalo plavidlo španielskej civilnej gardy. Po vylodení pasažierov a časti posádky má loď pokračovať do Holandska.


Na palube zomreli traja cestujúci – holandský manželský pár a nemecká žena. Ďalší pasažieri ochoreli na zriedkavé vírusové ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami.


U infikovaných potvrdili prítomnosť andského vírusu, jediného druhu hantavírusu schopného prenosu z človeka na človeka, čo vyvolalo medzinárodné obavy.



Sú vysokorizikoví


Riaditeľka oddelenia pripravenosti a prevencie epidémií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Maria Van Kerkhoveová uviedla, že všetkých ľudí na palube považujú za vysokorizikové kontakty.


Zároveň však zdôraznila, že riziko infekcie pre verejnosť a obyvateľov Kanárskych ostrovov zostáva nízke.



Nie je to koronavírus


Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý do Španielska pricestoval v sobotu a má dohliadať na evakuáciu, sa snažil verejnosť upokojiť.


„Potrebujem, aby ste ma jasne počuli: Toto nie je ďalší covid,“ napísal v otvorenom liste obyvateľom Tenerife.


Po príchode na ostrov vyhlásil, že je presvedčený o úspešnom zvládnutí operácie. „Španielsko je pripravené,“ povedal novinárom.




Zdroj: SITA.sk

