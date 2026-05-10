|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 10.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viktória
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. mája 2026
Loď, na ktorej sa vyskytol smrtiaci hantavírus, dorazila k pobrežiu Kanárskych ostrovov
Väčšinu ľudí z paluby po týždňoch na mori evakuujú, WHO tvrdí, že nejde o situáciu podobnú covidu.
Zdieľať
Výletná loď Hondius, na ktorej vypukol smrteľný výskyt hantavírusu, dorazila v nedeľu na španielske Kanárske ostrovy.
Väčšinu zo skoro 150 ľudí na palube po týždňoch na mori evakuujú a letecky prepravia do ich domovských krajín.
Traja mŕtvi
Loď plaviacu sa pod holandskou vlajkou pri vplávaní do prístavu Granadilla eskortovalo plavidlo španielskej civilnej gardy. Po vylodení pasažierov a časti posádky má loď pokračovať do Holandska.
Na palube zomreli traja cestujúci – holandský manželský pár a nemecká žena. Ďalší pasažieri ochoreli na zriedkavé vírusové ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami.
U infikovaných potvrdili prítomnosť andského vírusu, jediného druhu hantavírusu schopného prenosu z človeka na človeka, čo vyvolalo medzinárodné obavy.
Sú vysokorizikoví
Riaditeľka oddelenia pripravenosti a prevencie epidémií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Maria Van Kerkhoveová uviedla, že všetkých ľudí na palube považujú za vysokorizikové kontakty.
Zároveň však zdôraznila, že riziko infekcie pre verejnosť a obyvateľov Kanárskych ostrovov zostáva nízke.
Nie je to koronavírus
Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý do Španielska pricestoval v sobotu a má dohliadať na evakuáciu, sa snažil verejnosť upokojiť.
„Potrebujem, aby ste ma jasne počuli: Toto nie je ďalší covid,“ napísal v otvorenom liste obyvateľom Tenerife.
Po príchode na ostrov vyhlásil, že je presvedčený o úspešnom zvládnutí operácie. „Španielsko je pripravené,“ povedal novinárom.
Zdroj: SITA.sk - Loď, na ktorej sa vyskytol smrtiaci hantavírus, dorazila k pobrežiu Kanárskych ostrovov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Fico odmieta novú železnú oponu medzi Úniou a Ruskom, má záujem o priateľské vzťahy so svetovou veľmocou
Putin tvrdí, že vojna na Ukrajine sa blíži ku koncu, Trump hovorí o začiatku konca konfliktu