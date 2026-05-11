Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Fico rokoval s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom, diskutovali aj o konkurencieschopnosti Európskej únie
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konkurencieschopnosť EÚ Premiér Slovenskej republiky rakúsky prezident Ruský prezident
Témou stretnutia bola aj návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica na oslavách víťazstva nad fašizmom v Moskve a obsah rokovaní s prezidentom Ruskej Federácie Vladimírom Putinom.
Predseda vlády Robert Fico v pondelok prijal na Úrade vlády rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena, ktorý je na Slovensku na oficiálnej návšteve.
„Návšteva rakúskeho prezidenta je potvrdením vynikajúcich vzťahov medzi našimi krajinami. Slovensko a Rakúsko spája nielen geografická blízkosť, ale aj spoločný záujem o prosperitu a bezpečnosť regiónu a občanov,“ povedal premiér Robert Fico.
Hmatateľné výsledky pre občanov
Slovenský premiér a rakúsky prezident sa zhodli, že krajiny by sa mali sústrediť na projekty, ktoré prinášajú hmatateľné výsledky tak pre občanov, ako aj podnikateľský sektor, a to v oblasti cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, energetickej bezpečnosti, konkurencieschopnosti priemyslu, najmä automobilového.
Rakúsko je pre Slovensko dôležitým exportným partnerom, zároveň je tretím najväčším zahraničným investorom u nás. Rakúske investície na Slovensku prekročili 7,5 miliardy eur a rakúske firmy u nás poskytujú viac ako 48 000 pracovných miest.
Ficova návšteva v Rusku
Robert Fico a Alexander Van der Bellen hovorili aj o globálnej konkurencieschopnosti Európskej únie, o vysokých cenách energií a s nimi súvisiacou udržateľnosťou priemyselnej výroby vrátane energeticky náročných odvetví.
Témou stretnutia bola aj návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica na oslavách víťazstva nad fašizmom v Moskve a obsah rokovaní s prezidentom Ruskej Federácie Vladimírom Putinom.
Zdroj: SITA.sk - Fico rokoval s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom, diskutovali aj o konkurencieschopnosti Európskej únie © SITA Všetky práva vyhradené.
