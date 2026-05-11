Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Blažena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. mája 2026

Fico rokoval s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom, diskutovali aj o konkurencieschopnosti Európskej únie


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konkurencieschopnosť EÚ Premiér Slovenskej republiky rakúsky prezident Ruský prezident

Témou stretnutia bola aj návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica na oslavách víťazstva nad fašizmom v Moskve a obsah rokovaní s prezidentom Ruskej Federácie Vladimírom Putinom.



Zdieľať
11.5.2026 (SITA.sk) - Témou stretnutia bola aj návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica na oslavách víťazstva nad fašizmom v Moskve a obsah rokovaní s prezidentom Ruskej Federácie Vladimírom Putinom.


Predseda vlády Robert Fico v pondelok prijal na Úrade vlády rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena, ktorý je na Slovensku na oficiálnej návšteve.

„Návšteva rakúskeho prezidenta je potvrdením vynikajúcich vzťahov medzi našimi krajinami. Slovensko a Rakúsko spája nielen geografická blízkosť, ale aj spoločný záujem o prosperitu a bezpečnosť regiónu a občanov,“ povedal premiér Robert Fico.

Hmatateľné výsledky pre občanov


Slovenský premiér a rakúsky prezident sa zhodli, že krajiny by sa mali sústrediť na projekty, ktoré prinášajú hmatateľné výsledky tak pre občanov, ako aj podnikateľský sektor, a to v oblasti cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, energetickej bezpečnosti, konkurencieschopnosti priemyslu, najmä automobilového.

Rakúsko je pre Slovensko dôležitým exportným partnerom, zároveň je tretím najväčším zahraničným investorom u nás. Rakúske investície na Slovensku prekročili 7,5 miliardy eur a rakúske firmy u nás poskytujú viac ako 48 000 pracovných miest.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ficova návšteva v Rusku


Robert Fico a Alexander Van der Bellen hovorili aj o globálnej konkurencieschopnosti Európskej únie, o vysokých cenách energií a s nimi súvisiacou udržateľnosťou priemyselnej výroby vrátane energeticky náročných odvetví.

Témou stretnutia bola aj návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica na oslavách víťazstva nad fašizmom v Moskve a obsah rokovaní s prezidentom Ruskej Federácie Vladimírom Putinom.


Zdroj: SITA.sk - Fico rokoval s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom, diskutovali aj o konkurencieschopnosti Európskej únie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konkurencieschopnosť EÚ Premiér Slovenskej republiky rakúsky prezident Ruský prezident
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ministri EÚ sa dohodli na sankciách proti izraelským osadníkom po zmene vlády v Maďarsku
<< predchádzajúci článok
Putinove slová o blížiacom sa konci vojny môžu byť len trik, tvrdí nemecký minister obrany

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 