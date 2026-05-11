 24hod.sk    Zo zahraničia

11. mája 2026

Ministri EÚ sa dohodli na sankciách proti izraelským osadníkom po zmene vlády v Maďarsku


Tagy: Izraelské osady Pásmo Gazy Sankcie EÚ Západný breh Jordánu

Brusel reaguje na rastúce násilie na Západnom brehu Jordánu, rozhodnutie bolo mesiace blokované vládou Viktora Orbána. Ministri zahraničných vecí



11.5.2026 (SITA.sk) - Brusel reaguje na rastúce násilie na Západnom brehu Jordánu, rozhodnutie bolo mesiace blokované vládou Viktora Orbána.

Ministri zahraničných vecí Európskej únie (EÚ) sa v pondelok dohodli na nových sankciách proti izraelským osadníkom a organizáciám podozrivým z násilia voči Palestínčanom na okupovanom Západnom brehu Jordánu.



Orbán blokoval


Schválenie sankcií bolo niekoľko mesiacov blokované bývalým maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý patril medzi spojencov Izraela. Po jeho volebnej porážke a nástupe novej vlády Pétera Magyara však veto padlo.


„Je to hotové. Európska únia dnes zavádza sankcie proti hlavným izraelským organizáciám vinným z podpory extrémistickej a násilnej kolonizácie Západného brehu Jordánu, ako aj proti ich lídrom,“ napísal francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot na sociálnej sieti.


„Tieto mimoriadne vážne a neprijateľné činy sa musia bezodkladne skončiť,“ dodal.



Všeobecné násilie


Podľa diplomatických zdrojov EÚ zaradí na sankčný zoznam sedem osadníkov alebo organizácií spojených s osadníckym hnutím. Únia zároveň schválila sankcie aj proti predstaviteľom palestínskeho militantného hnutia Hamas.


Od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 sprevádza okupovaný Západný breh takmer každodenné násilie zahŕňajúce izraelských vojakov, osadníkov a Palestínčanov.



Zákaz dovozu


OSN a palestínske úrady upozorňujú, že od vypuknutia konfliktu s Iránom koncom februára výrazne pribudli smrtiace útoky izraelských osadníkov.


V EÚ však zatiaľ nepanuje zhoda na ďalších krokoch voči Izraelu, napríklad na obmedzení obchodných vzťahov. Niektoré členské štáty presadzujú zákaz dovozu výrobkov z izraelských osád.




Zdroj: SITA.sk - Ministri EÚ sa dohodli na sankciách proti izraelským osadníkom po zmene vlády v Maďarsku © SITA Všetky práva vyhradené.

