Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Putinove slová o blížiacom sa konci vojny môžu byť len trik, tvrdí nemecký minister obrany
Boris Pistorius spochybnil úprimnosť ruského prezidenta a obvinil ho zo snahy odviesť pozornosť od problémov ruskej armády. Nemecký minister obrany
Nemecký minister obrany Boris Pistorius v pondelok vyhlásil, že slová ruského prezidenta Vladimira Putina o možnom blížiacom sa konci vojny na Ukrajine môžu byť „len ďalším klamstvom“.
Priateľ Schröder
Putin cez víkend vyhlásil, že konflikt sa „blíži ku koncu“, a zároveň navrhol bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera ako vhodného sprostredkovateľa rokovaní medzi Ruskom a Európou.
„Ak vidí koniec tejto vojny na obzore, nemohol by ju jednoducho sám ukončiť? Potom by mal kontrolu nad načasovaním,“ povedal Pistorius počas návštevy Kyjeva.
„Namiesto toho, ako vždy, stanovuje podmienky. Obávam sa – a dúfam, že sa mýlim – že ide o ďalšie klamstvo. Nedá sa to však vylúčiť a zdá sa, že je to súčasť jeho hybridnej vojenskej stratégie,“ dodal.
Pistorius obvinil Putina, že pri diskusiách o prímerí pravidelne „hrá s označenými kartami“. Podľa neho sa ruský prezident snaží odviesť pozornosť od rastúcich vojenských strát a pomalého postupu ruskej armády na fronte.
Žiadny pokrok
Aj hovorca nemeckej vlády Stefan Kornelius uviedol, že napriek Putinovým vyjadreniam nevidí „žiadny zásadný pokrok“ smerom k mierovým rokovaniam.
Na adresu Schrödera povedal, že Rusko „vie, kto sú jeho partneri v Európe, ak to s rokovaniami myslí vážne“.
Bývalý kancelár Schröder čelí v Nemecku dlhodobej kritike pre svoje úzke vzťahy s Putinom a pôsobenie v ruských štátnych energetických firmách po odchode z politiky.
Zdroj: SITA.sk
