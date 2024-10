Fico: Ukrajinský plán víťazstva je kontroverzný

Plán víťazstva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je kontroverzný a nepovažujem za dobrý nápad členstvo Kyjeva v Severoatlantickej aliancii (NATO). V piatok v Bruseli to vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico.





Premiér Fico spresnil, že summit mal tri hlavné témy: dianie na Ukrajine, krízu na Blízkom východe a migráciu.Zopakoval, že podporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii. Jej členstvo v NATO, ktoré je jedným z bodov Zelenského "plánu víťazstva", by však podľa neho mohlo vyvolať tretiu svetovú vojnu. Podľa Ficových slov ide o kontroverzný plán, ktorý rozdeľuje krajiny, aj preto k nemu Európska rada neprijala jasný postoj.Premiér zopakoval, že Rusko napadnutím Ukrajiny a zabratím jej územia porušilo medzinárodné právo. Nepáčia sa mu však návrhy, ktoré podľa neho vyvolávajú otvorenú diskusiu, ako je vstup Ukrajiny do NATO či dodanie rakiet stredného doletu schopných zasiahnuť ciele na ruskom území."Pred všetkými lídrami EÚ, za prítomnosti prezidenta Zelenského, som povedal, že naďalej platí filozofia vlády, ktorú vediem, že sa chceme orientovať na zmysluplnú a racionálnu spoluprácu s Ukrajinou, ktorej výsledkom nemá byť zabíjanie, ale pomoc ľuďom v núdzi," vysvetlil Fico. Pripomenul, že ďalšie, v poradí štvrtí spoločné zasadnutie ukrajinskej a slovenskej vlády by sa malo konať v januárí alebo vo februári na území Slovenska