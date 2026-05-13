 Streda 13.5.2026
 Meniny má Servác
 24hod.sk    Kultúra

13. mája 2026

Filmový festival v Cannes odštartoval bez silnej podpory Hollywoodu, no s hviezdnym obsadením


Tagy: Hollywood Medzinárodný filmový festival v Cannes Zlatá palma

Festival oficiálne otvorili Jane Fondová a čínska herečka Gong Li. V juhofrancúzskom Cannes sa v utorok začala ďalšia edícia prestížneho filmového festivalu, na ktorom sa objavili známe mená ako ...



13.5.2026 (SITA.sk) - Festival oficiálne otvorili Jane Fondová a čínska herečka Gong Li.


V juhofrancúzskom Cannes sa v utorok začala ďalšia edícia prestížneho filmového festivalu, na ktorom sa objavili známe mená ako Demi Mooreová, Elijah Wood či Jane Fondová. Organizátori však zároveň riešia výraznú absenciu veľkých hollywoodskych štúdií a rastúce obavy z vplyvu umelej inteligencie na filmový priemysel.

Festival oficiálne otvorili Jane Fondová a čínska herečka Gong Li. Fondová počas slávnostného večera vyhlásila: „Rozprávame príbehy, ktoré prinášajú empatiu marginalizovaným ľuďom, príbehy, ktoré nám umožňujú vidieť, že existuje možná alternatívna budúcnosť.“ Herečka zároveň označila filmovú tvorbu za „akt odporu“.

Silný moment prinieslo aj stretnutie Elijaha Wooda s režisérom Petrom Jacksonom, ktorému udelili čestnú Zlatú palmu za celoživotné dielo. Jackson pri preberaní ocenenia povedal: „Je to ohromujúce prekvapenie, zázračné... nie som typ človeka na Zlatú palmu.“

Do hlavnej súťaže festivalu bolo zaradených 22 filmov bojujúcich o Zlatú palmu. Medzi favoritmi sú nové snímky režisérov ako Pedro Almodóvar, Hirokazu Kore-eda či Cristian Mungiu. Mimo filmového programu rezonujú aj politické témy, vrátane vojny v Pásme Gazy a kritiky Hollywoodu za údajné umlčiavanie hercov podporujúcich Palestínčanov.

Riaditeľ festivalu Thierry Fremaux ostro vystúpil proti umelej inteligencii vo filmovom priemysle. „Tu v Cannes stojíme za umelcami, scenáristami, hercami aj dabérmi,“ vyhlásil. Napriek tomu festival oznámil viacročné partnerstvo so spoločnosťou Meta, ktorá intenzívne investuje do AI technológií.

Hollywood tento rok do Cannes neposlal žiadny veľký trhák. Chýbajú mená ako Steven Spielberg či Christopher Nolan, čo podľa organizátorov súvisí s problémami v americkom filmovom priemysle. Fremaux však vyjadril nádej, že „štúdiá sa vrátia“.


Zdroj: SITA.sk - Filmový festival v Cannes odštartoval bez silnej podpory Hollywoodu, no s hviezdnym obsadením

Call Dominika medzi rozprávkou a realitou: EP Za sedmero horami…… (404) je surovou výpoveďou o koncoch aj nových začiatkoch – VIDEO

