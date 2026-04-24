 Meniny má Juraj
 Z domova

24. apríla 2026

Finančná správa zadržala v Trenčíne rekordné množstvo zakázaného kratomu, prípad si namieste prevzala polícia – FOTO


Kratom patrí medzi prírodné opioidy. Ozbrojení príslušníci finančnej správy z



24.4.2026 (SITA.sk)


Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trenčín odhalili pri kontrole predajne Tabak Trafik v Trenčíne väčšie množstvo podozrivej svetlozelenej látky. Podľa predbežných informácií môže ísť o jeden z najväčších záchytov kratomu na Slovensku. Kratom patrí medzi prírodné opioidy.

Kontrola prebehla podľa hovorcu Finančného riaditeľstva SR Daniela Kováča 21. apríla v predajni a skladových priestoroch, kde sa látka nachádzala v krabiciach a vreciach. Zamestnanec uviedol, že ide o kratom. Keďže na Slovensku je to zakázaná omamná a psychotropná látka, finančná správa okamžite kontaktovala Kriminálny úrad finančnej správy a políciu.



Zadržanie rekordného množstva zakázaného kratomu (fotografie)



Prípad si prevzala polícia


Prípad si na mieste prevzala Polícia SR, presné množstvo látky určí vyšetrovanie. Kontrola zároveň odhalila aj porušenia pri tabakových výrobkoch – 32 balení bez kontrolnej známky a 15 balení s nesprávnym označením. Prevádzkovateľ nevedel preukázať ich pôvod. Tovar bol zaistený, predbežná škoda na spotrebnej dani presahuje 100 eur.

Finančná správa bude podľa Daniela Kováča v podobných kontrolách pokračovať s cieľom odhaľovať nelegálny tovar a chrániť legálne podnikateľské prostredie.

Zadržali tri podozrivé osoby


Policajti z Trenčína v súvislosti s týmto prípadom zadržali tri podozrivé osoby vo veku 20, 26 a 39 rokov. "Následne po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ vzniesol 20-ročnému mužovi obvinenie pre obzvlášť závažný zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Ten si mal z internetového obchodu zakúpiť psychotropnú látku kratom s účinnou látkou mitragynín v celkovom množstve približne 5,5 kg, ktorú si následne uschoval a neoprávnené prechovával v predmetnej predajni," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.

Ďalšie dve osoby boli prepustené na slobodu, pričom naďalej prebiehajú potrebné procesné úkony na náležité objasnenie skutku. V prípade 20–ročného obvineného bol spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať súd.


Zdroj: SITA.sk - Finančná správa zadržala v Trenčíne rekordné množstvo zakázaného kratomu, prípad si namieste prevzala polícia – FOTO

