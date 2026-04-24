Piatok 24.4.2026
Meniny má Juraj
24. apríla 2026
Finančná správa zadržala v Trenčíne rekordné množstvo zakázaného kratomu, prípad si namieste prevzala polícia – FOTO
Kratom patrí medzi prírodné opioidy.
24.4.2026 (SITA.sk) - Kratom patrí medzi prírodné opioidy.
Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trenčín odhalili pri kontrole predajne Tabak Trafik v Trenčíne väčšie množstvo podozrivej svetlozelenej látky. Podľa predbežných informácií môže ísť o jeden z najväčších záchytov kratomu na Slovensku. Kratom patrí medzi prírodné opioidy.
Kontrola prebehla podľa hovorcu Finančného riaditeľstva SR Daniela Kováča 21. apríla v predajni a skladových priestoroch, kde sa látka nachádzala v krabiciach a vreciach. Zamestnanec uviedol, že ide o kratom. Keďže na Slovensku je to zakázaná omamná a psychotropná látka, finančná správa okamžite kontaktovala Kriminálny úrad finančnej správy a políciu.
Prípad si na mieste prevzala Polícia SR, presné množstvo látky určí vyšetrovanie. Kontrola zároveň odhalila aj porušenia pri tabakových výrobkoch – 32 balení bez kontrolnej známky a 15 balení s nesprávnym označením. Prevádzkovateľ nevedel preukázať ich pôvod. Tovar bol zaistený, predbežná škoda na spotrebnej dani presahuje 100 eur.
Finančná správa bude podľa Daniela Kováča v podobných kontrolách pokračovať s cieľom odhaľovať nelegálny tovar a chrániť legálne podnikateľské prostredie.
Policajti z Trenčína v súvislosti s týmto prípadom zadržali tri podozrivé osoby vo veku 20, 26 a 39 rokov. "Následne po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ vzniesol 20-ročnému mužovi obvinenie pre obzvlášť závažný zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Ten si mal z internetového obchodu zakúpiť psychotropnú látku kratom s účinnou látkou mitragynín v celkovom množstve približne 5,5 kg, ktorú si následne uschoval a neoprávnené prechovával v predmetnej predajni," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
Ďalšie dve osoby boli prepustené na slobodu, pričom naďalej prebiehajú potrebné procesné úkony na náležité objasnenie skutku. V prípade 20–ročného obvineného bol spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať súd.
Zdroj: SITA.sk - Finančná správa zadržala v Trenčíne rekordné množstvo zakázaného kratomu, prípad si namieste prevzala polícia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/zadrzanie-rekordneho-mnozstva-zakazaneho-kratomu-fotografie/">Zadržanie rekordného množstva zakázaného kratomu (fotografie)
Prípad si prevzala polícia
Zadržali tri podozrivé osoby
Viac možností, ako pomáhať: čo prinášajú zmeny v asignácii 2 % z dane
Nadácia Henkel Slovensko venovala 5 000 eur na inovatívne projekty, ktoré zlepšujú život seniorov
