|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 24.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Juraj
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Viac možností, ako pomáhať: čo prinášajú zmeny v asignácii 2 % z dane
Zdieľať
24.4.2026 (SITA.sk) - Asignácia 2 % z dane patrí dlhodobo medzi najjednoduchšie spôsoby, ako môžu ľudia podporiť dobrú vec.
Asignácia 2 % z dane patrí dlhodobo medzi najjednoduchšie spôsoby, ako môžu ľudia podporiť dobrú vec, pekný a zmysluplný projekt, vybranú organizáciu či nadáciu. Každý rok sa opakuje tá istá otázka – komu venovať svoje 2 % z dane? Tento rok prináša zmeny, ktoré tento princíp posúvajú ďalej a dávajú darcom väčšiu flexibilitu. O tom, čo to znamená v praxi, sme sa rozprávali s výkonnou riaditeľkou darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk, Elenou Šingliarovou.
Tento rok sa o 2 % hovorí viac než zvyčajne. Čo sa zmenilo?
Najvýraznejšou novinkou je rozšírenie možností, ako môžu ľudia svoje percentá z dane rozdeliť. Daňovník môže časť asignácie venovať svojim rodičom, ak sú poberateľmi dôchodku, a zároveň podporiť organizáciu podľa vlastného výberu. V praxi to znamená, že celkový objem pomoci sa môže zvýšiť až na 6 %, prípadne na 7 %, ak ide o dobrovoľníka, ktorý splnil podmienky na poukázanie 3 % organizácii.
Ako túto zmenu vnímate z pohľadu neziskového sektora?
Na prvý pohľad môže táto zmena vyvolávať otázky, ale vnímame ju skôr ako príležitosť. Doteraz sa darcovia často rozhodovali medzi rôznymi formami pomoci. Dnes majú možnosť podporiť svojich rodičov v dôchodkovom veku aj verejnoprospešnú aktivitu bez toho, aby si museli vyberať len jednu z nich. Z dlhodobého pohľadu to môže viesť k vyššiemu zapojeniu ľudí, ktorí doteraz asignáciu nevyužívali.
Zmenil sa aj samotný proces poukazovania 2 %?
Samotný mechanizmus poukázania 2% zostáva pre ľudí rovnaký. Asignácia sa stále realizuje prostredníctvom daňového priznania alebo vyhlásenia, ktoré zamestnanec podáva. Zmena sa teda netýka administratívy, ale skôr možností, kam darca smeruje svoje 2% z dane. Práve to je dôležité zdôrazniť – ide o jednoduchý nástroj, ktorý nevyžaduje nič navyše, len vedomé rozhodnutie využiť možnosť rozhodnúť o tejto časti svojich financií.
Prečo má podľa vás zmysel venovať tejto téme pozornosť?
Asignácia 2 % je špecifická v tom, že umožňuje pomáhať bez dodatočných nákladov. Ľudia rozhodujú o tom, kam nasmerujú časť svojich daní, ktorá v opačnom prípade, ak nevyužijú túto možnosť, zostáva štátu. A práve tento moment rozhodnutia má veľký význam. V praxi totiž tieto prostriedky často smerujú na veľmi konkrétnu pomoc – či už ide o zdravotnú starostlivosť, pomôcky alebo podporu rodín v náročných situáciách.
Ak sa niekto rozhodne poukázať svoje 2% neziskovej organizácii ĽUDIA ĽUĎOM, ako budú využité?
ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. je prevádzkovateľom darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk, ktorý dlhodobo prepája darcov s konkrétnymi príbehmi ľudí, ktorí pomoc potrebujú. Aj vďaka asignácii 2% dokážeme prevádzkovať portál bez akýchkoľvek poplatkov a príjemcom sprostredkovávame 100% darov. Náklady na prevádzku portálu sú čiastočne hradené aj z týchto finančných príspevkov. Preto môžeme povedať, že každé darované euro má reálny dopad na konkrétny ľudský príbeh – v plnej výške pomáha tam, kde je to najviac potrebné. Viac informácií o možnosti poukázať svoje 2% na podporu portálu ĽudiaĽuďom.sk nájdete na daruj2.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Viac možností, ako pomáhať: čo prinášajú zmeny v asignácii 2 % z dane © SITA Všetky práva vyhradené.
