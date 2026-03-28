 24hod.sk    Z domova

28. marca 2026

Finančná správa zmodernizuje hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod, zrýchlia sa kontroly


Finančná správa Slovenskej republiky začína rozsiahlu modernizáciu hraničného priechodu Vyšné Nemecké - Užhorod, jedného z kľúčových vstupov do ...



bp_0752 676x451 28.3.2026 (SITA.sk) - Finančná správa Slovenskej republiky začína rozsiahlu modernizáciu hraničného priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod, jedného z kľúčových vstupov do Schengenského priestoru. Ako informoval hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč, cieľom projektu s predpokladanou hodnotou viac ako 9 miliónov eur vrátane DPH je zrýchlenie vybavovania cestujúcich, zvýšenie bezpečnostných opatrení a príprava infraštruktúry na implementáciu európskeho systému Entry/Exit System (EES).


Finančná správa vyhlásila verejnú súťaž na obnovu a rozšírenie pracoviska osobnej dopravy na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod. Rekonštrukcia sa dotkne nielen vstupnej, ale aj výstupnej časti smerom na Ukrajinu, čo výrazne prispeje k efektívnejšej kontrole osôb a tovarov pohybujúcich sa cez hranicu.

„Modernizácia hraničného priechodu Vyšné Nemecké je dôležitým krokom pre zabezpečenie vysokej úrovne ochrany vonkajších hraníc schengenu a pre efektívne fungovanie systému Entry/Exit System,“ uviedol Kováč. Zdôraznil tiež, že projekt prispeje k plynulejšiemu a komfortnejšiemu vybavovaniu cestujúcich v osobnej doprave.

Financovanie zákazky bude kombináciou verejných prostriedkov a fondov Európskej únie, konkrétne z Programu Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (BMVI). Kompletná dokumentácia k súťaži je dostupná na portáli Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Po uzavretí výberového konania bude vybraný dodávateľ stavebných prác, ktorý zabezpečí realizáciu projektu.

Modernizácia hraničného priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod umožní podľa Finančnej správy nielen obnoviť infraštruktúru, ale aj výrazne posilniť bezpečnostné opatrenia a zvýšiť efektivitu hraničných kontrol na najvyťaženejšom cestnom priechode medzi Slovenskom a Ukrajinou.


Slovenská republika je zodpovedná za ochranu 97,9 kilometra externej hranice Európskej únie s Ukrajinou. Ochrana vonkajších hraníc schengenu je spoločným záujmom všetkých členských krajín. Táto modernizácia reaguje na aktuálnu bezpečnostnú situáciu, odporúčania z hodnotenia vzdušných a pozemných hraníc SR, potrebu efektívnejšieho boja proti nedovolenému prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi, ako aj na požiadavky zabezpečiť plynulosť dopravy a eliminovať zbytočné obmedzenia. Súčasťou investície je tiež zabezpečenie nevyhnutných podmienok pre fungovanie EES, čo je systém, ktorý dokázateľne zlepší správu pohybu osôb cez vonkajšie hranice EÚ, čím prispeje k vyššej bezpečnosti a lepšej kontrole migrácie.




Zdroj: SITA.sk - Finančná správa zmodernizuje hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod, zrýchlia sa kontroly © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hraničný priechod Vyšné Nemecké - Užhorod
