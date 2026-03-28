 Nedeľa 29.3.2026
 Meniny má Miroslav
 24hod.sk    Z domova

28. marca 2026

Demokrati blahoželajú Šimečkovi a oceňujú rozhodnutie odmietnuť spoluprácu s koaličnými stranami


Tagy: Predseda Progresívneho Slovenska

Mimoparlamentná strana Demokrati zablahoželala Michalovi Šimečkovi k opätovnému zvoleniu za predsedu hnutia



69c80b22504b1536357921 676x451 28.3.2026 (SITA.sk) - Mimoparlamentná strana Demokrati zablahoželala Michalovi Šimečkovi k opätovnému zvoleniu za predsedu hnutia Progresívne Slovensko a tiež ku zvoleniu podpredsedov hnutia. Novému vedeniu zaželala veľa energie, odvahy a úspechov pri presadzovaní hodnôt slobody, právneho štátu a prozápadnej orientácie krajiny.


Demokrati zdôraznili, že kľúčom k zmene politickej situácie je spolupráca demokratických síl. „Konštruktívna spolupráca demokratických síl je základným predpokladom porážky Robert Fico a jeho vlády. Veríme, že táto spolupráca bude silnieť a že spoločne dokážeme Fica poraziť a vrátiť Slovensko na správnu cestu,“ uviedla strana.

Strana zároveň ocenila rozhodnutie snemu Progresívneho Slovenska odmietnuť povolebnú spoluprácu so stranami Smer, Hlas, SNS a Republika. Podľa Demokratov ide o dôležitý signál pre voličov, že existuje hodnotovo ukotvená alternatíva k súčasnej vláde.

Demokrati sú presvedčení, že spolupráca demokratických a proeurópskych strán je jedinou cestou k vytvoreniu stabilnej vlády po najbližších voľbách. Takáto vláda by podľa nich mala obnoviť dôveru v inštitúcie, zabezpečiť spravodlivosť a posilniť pocit bezpečia a perspektívy pre občanov.

Strana sa zároveň označila za pripraveného partnera na takúto spoluprácu a vyzvala opozičné subjekty, aby namiesto vzájomných sporov sústredili svoje úsilie na politický súboj s vládou Roberta Fica, ktorú obviňuje zo spôsobovania dlhodobých škôd Slovensku.



Zdroj: SITA.sk - Demokrati blahoželajú Šimečkovi a oceňujú rozhodnutie odmietnuť spoluprácu s koaličnými stranami

nasledujúci článok >>
Finančná správa zmodernizuje hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod, zrýchlia sa kontroly
<< predchádzajúci článok
Fico bude oslavovať, komentoval Matovič znovuzvolenie Šimečku za predsedu PS. Kto by bol lepší?

