Francúzsko zakázalo nosenie niektorých látkových rúšok

Francúzsko zakázalo nosiť na verejnosti niektoré typy podomácky vyrobených rúšok, ktoré podľa tamojších úradov neposkytujú dostatočnú ochranu pred nákazlivejšími variantmi nového koronavírusu. Informoval o tom v pondelok denník The Guardian.





K tomuto nariadeniu zverejnenému v piatok vláda podľa ministra zdravotníctva Oliviera Vérana pristúpila po odporúčaní odborníkov. "Rada pre verejné zdravie rovnako ako ja odporúča, aby Francúzi nenosili rúška, ktoré si vyrobili doma," uviedol Véran. Odporúčanie sa podľa neho týkalo aj priemyselne vyrábaných látkových rúšok s nižšími filtračnými vlastnosťami, ktoré patria do takzvanej druhej kategórie.Ako pripomína The Guardian, látkové rúška prvej kategórie filtrujú 95 percent častíc o veľkosti tri mikrometre, zatiaľ čo tie v kategórii dva filtrujú iba 70 percent. Naopak chirurgické rúška filtrujú 95 percent týchto častíc a respirátory typu FFP2 filtrujú 94 percent ešte menších častíc s veľkosťou len 0,6 mikrometra.V pondelok francúzsky vládny komisár Laurent Pietraszewski zodpovedný za zdravie pri práci potvrdil, že oficiálne odporúčania bolo treba zmeniť, aby ľudia prestali na pracoviskách nosiť rúška ušité doma. Dodal, že nový "zdravotný protokol" na pracovisku bude upravený "ako obvykle, po diskusiách s odbormi" a odporúčané budú tri typy ochranných prostriedkov: chirurgické rúška, respirátory typu FFP2 a látkové rúška vyrobené podľa štandardov prvej kategórie.Toto odporúčanie kritizovala Francúzska lekárska akadémia, podľa ktorej "chýba vedecký dôkaz", že látkové rúška pri správnom nosení neposkytujú dostatočnú ochranu.Francúzske orgány tiež pripustili, že dodržiavanie tohto nového nariadenia bude ťažké vynucovať. "Nemyslím si, že polícia sa bude ľudí pýtať na požadovanú úroveň ochrany ich rúška," uviedol hovorca francúzskeho premiéra Jeana Castexa.Francúzsko podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa od začiatku pandémie hlási viac ako 3 milióny infikovaných a 73.000 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19.Vo Francúzsku počas zhruba štyroch týždňov očkovacej kampane podali minimálne jednu dávku vakcíny už zhruba miliónu ľudí. Vláda chce do konca júna zaočkovať 15 miliónov obyvateľov. V nedeľu v krajine sprísnili pohraničné kontroly v snahe zamedziť zhoršovaniu epidemiologickej situácie, v dôsledku ktorého hrozí Francúzsku ďalší, v poradí už tretí lockdown.