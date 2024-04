Gašparovič: Nejdeme na žiadnu grécku cestu. Pellegriniho prišiel podporiť aj Forró (video+foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.4.2024 (SITA.sk) - Petra Pellegriniho prišiel do volebného stanu podporiť bývalý prezident Ivan Gašparovič aj predseda strany Maďarská aliancia Krisztián Forró . Ako povedal Peter Pellegrini, bez podpory zo strany Maďarská aliancia by výsledok možno nebol taký jednoznačný.„Už som to pánovi Forróovi počas volebnej kampane prisľúbil a teraz to len zopakujem - budem garantom toho, aby sa všetkým ľuďom bez ohľadu na národnosť žilo na Slovensku kvalitne a dobre, tak ako sa v 21. storočí patrí,“ povedal Pellegrini.Na tlačovom brífingu Peter Pellegrini privítal aj bývalého dvojnásobného prezidenta Ivana Gašparoviča.„Najprv veľká gratulácia. Priznám sa, že takýto výsledok som nečakal. Ale takéto potvrdenie dôvery je ťažká práca, ktorú museli vykonať všetci tí, čo ho podporovali. Nastanú ešte ťažšie časy a našu podporu bude potrebovať prezident aj vláda,“ povedal Gašparovič a dodal, že nejdeme do žiadnej krízy na žiadnu grécku cestu, ako nás strašia.Na záver Peter Pellegrini poďakoval všetkým občanom Slovenska a zopakoval svoje vyjadrenia, ktoré už viackrát povedal. „Nech pán Boh ochraňuje národ Slovenský, nech pán Boh ochraňuje všetkých ľudí, ktorí žijú na Slovensku vrátane národnostných menšín, nech pán Boh ochraňuje Slovenskú republiku,“ rozlúčil sa Pellegrini.