Korčok je z výsledkov rozčarovaný. Tvrdí že druhé kolo rozhodol strach a pripustil chybu v kampani (video+foto)

Sklamaný, rozčarovaný, ale nie je zlomený

Vlastenectvo je potrebné "odkliať"

Poďakovanie voličom aj stranám

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.4.2024 (SITA.sk) - Druhé kolo prezidentských volieb podľa občianskeho kandidáta Ivana Korčoka rozhodol strach. Tvrdí tiež, že prezidentom Slovenska sa dá stať aj tak, že budete šíriť nenávisť, bičovať vášne a ľudí tlačiť na barikády.Spomínaný strach podľa neho šírili tí, ktorí sami majú strach pred voličmi, sú „schovaní vo svojich štátnych funkciách“ a boja sa vyjsť na ulicu.„Kampaň sa dá urobiť aj tak, že z toho druhého, teda zo mňa, urobíte „kandidáta vojny“. Chcem vám povedať jedno veľmi zreteľne a jasne - toto vám nezabudnem. Toto vám nezabudnem nielen pre mojich dvoch synov, ale pre občanov SR“, povedal.Porazený kandidát zároveň uviedol, že je z výsledkom sklamaný a rozčarovaný, avšak nie je zlomený. Zagratuloval víťazovi volieb a jeho protikandidátovi Petrovi Pellegrinimu Hlas-SD ).„Keďže som dušou športovec a viem, aká je politika, treba prijať výsledok a ja ho rešpektujem. Toto bol sviatok demokracie a do neho patrí aj to, že jeden zvíťazí a iný prehrá. Chcem vyjadriť presvedčenie za nás všetkých, občanov SR, že Pellegrini bude prezidentom takým, ako hovorí ústava, že bude nezávislý, bude konať podľa vlastného presvedčenia a bude konať bez príkazov,“ zaželal Korčok svojmu protikandidátovi.Dodal, že výsledky volieb rešpektuje. „Na Slovensku sa dá stať prezidentom SR aj tak, že budete viesť netransparentnú kampaň, že nikto nebude vedieť, odkiaľ prišli peniaze na účet, že to nikoho nebude zaujímať, že tí, ktorí takúto kampaň vedú, to už považujú za úplné detaily,“ upozornil.Potrebné podľa neho je „odkliať“ slovo vlastenectvo. „Veľká časť tých, ktorí teraz oslavujú víťazstvo si sprivatizovali vlastenectvo, vlajku, zástavu. Pod štátnymi symbolmi šíria a šírili nenávisť. Ja som ponúkol inú podobu vlastenectva. Myslel som si, a nevzdám sa tej viery, že vlastenectvo môže byť niečo, čo nás môže spájať. Nepodľahnime, prosím, tomu, že na Slovensku nás spája už len hnev,“ povedal.Korčok taktiež vyjadril vďaku všetkým voličom, ktorí mu odovzdali hlas, a tým, ktorí podporili a uverili vízii prezidenta, ktorú chcel „úprimne ponúknuť“. Jeho vďaka smerovala aj všetkým politickým stranám, ktoré mu vyjadrili podporu. Zároveň vyzval k opätovnému budovaniu vzťahu k Slovensku.„Želám Slovensku prezidenta, ktorý naplní to, čo je napísané v ústave, želám občanom Slovenska, aby snáď, aj tento moment bol tým, čo si myslíme, že Slovensko dnes najviac potrebuje. Napísal to Janko Matúška v našej krásne hymne: aby sa Slovensko prebralo,“ uzavrel.Korčok je tiež toho názoru, že v prezidentskej kampane „určite“ urobili chybu, ktorú aktuálne nevie pomenovať. „My si to celé zhodnotíme. Mám pocit, že sme urobili maximum toho, čo môže urobiť občiansky kandidát, kandidát, ktorý minie 500-tisíc, lebo tak hovorí zákon, kandidát, ktorý má okolo seba deväť ľudí a žiadne iné štáby, ale aj kandidát, ktorý mal okolo seba tisíc dobrovoľníkov," povedal Korčok.