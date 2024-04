Šimečka zagratuloval Pellegrinimu k víťazstvu a chce veriť, že bude lepším prezidentom než predsedom parlamentu

7.4.2024 (SITA.sk) - Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka zagratuloval víťazovi prezidentských volieb Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD) k víťazstvu v prezidentských voľbách. Chce však podľa vlastných slov veriť, že Pellegrini bude lepším prezidentom, než je predsedom parlamentu.„Mal by pamätať na to, že jeho úlohou je zastupovať všetkých občanov a občianky Slovenska, aj tých vyše milióna, ktorí si priali za prezidenta Ivana Korčoka. Ten odviedol spolu so svojím tímom vynikajúcu kampaň a je mi nesmierne ľúto, že nezvíťazil - bol by výborným prezidentom,“ myslí si Šimečka.Šéf progresívcov tiež vyjadril názor, že prezidentská kampaň bola zo strany vládnej koalície „plná podrazov, klamstiev, strašenia a prekračovania písaných aj nepísaných pravidiel súťaže“.Šimečka si tiež myslí, že sa potvrdilo, že pre Slovensko sú nebezpeční a nezastavia sa pred ničím. Ale zároveň zdôraznil, že napriek všetkému bola táto výhra relatívne tesná.„Sú poraziteľní. Nesmieme strácať nádej. Musíme spolupracovať, musíme sa zmobilizovať a musíme ich začať porážať, v každých ďalších voľbách, ktoré nás čakajú. Už čoskoro. Je to ťažké, ale som presvedčený, že sa to dá,“ uzavrel.