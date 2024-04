Prezidentské voľby 2024 druhé kolo: Médiá píšu o víťazstve proruského populistu nad prozápadným kandidátom

Svetové médiá informujú o víťazstve Petra Pellegriniho v slovenských prezidentských voľbách. Americká agentúra AP opisuje Pellegriniho ako blízkeho spojenca populistického premiéra Roberta Fica. Britská stanica BBC uvádza, že za slovenského prezidenta bol zvolený populista s priateľským a zhovievavým postojom voči Rusku, ktorý zdieľa s premiérom Ficom.





Aj americký denník The New York Times (NYT) píše, že vo voľbách zvíťazil proruský kandidát, ktorý sa stavia proti poskytovaniu vojenskej a finančnej pomoci Ukrajine, pričom jeho výhru toto médium hodnotí ako posilnenie väzieb strednej Európy s Moskvou. Denník tiež uvádza, že aj napriek obmedzeným právomociam prezidenta SR boli voľby všeobecne vnímané ako súboj medzi dvoma politickými tábormi s výrazne odlišnými názormi na Rusko.Pellegriniho protikandidáta, niekdajšieho slovenského ministra zahraničných vecí, Ivana Korčoka opisuje NYT ako verného zástancu pomoci Ukrajiny a kritika premiéra Fica. BBC opisuje porazeného Korčoka ako prozápadného politika.Nemecká agentúra DPA uvádza, že predvolebnej kampani dominovala vojna v susednej Ukrajine. Francúzska AFP píše, že Fico spochybnil suverenitu tejto krajiny a vyzýval na mier s Ruskom. Pripomína tiež, že Pellegrini pred druhým kolom volieb povedal, že slovenskí politici sa delia na tých, ktorí chcú vo vojne pokračovať a tých, čo sa zasadzujú za mierové rokovania, pričom sám seba zaradil do tej druhej kategórie.NYT pripomína, že Pellegrini označoval Korčoka v kampani za vojnového štváča, ktorý chce na Ukrajinu poslať slovenských vojakov. Denník pritom podotýka, že slovenský prezident takúto právomoc ani nemá a navyše Korčok tieto vyjadrenia popieral.Víťazstvom Pellegriniho podľa NYT bude môcť premiér Fico presadzovať svoju politickú agendu bez zásahov zo strany prezidenta, čo tento denník hodnotí ako výraznú zmenu oproti pôsobeniu dosluhujúcej prezidentky Zuzany Čaputovej. Tú opisuje ako prozápadnú liberálku, ktorá využívala svoje obmedzené prezidentské kompetencie na to, aby sa zasadzovala proti Ficovmu príklonu k Rusku či jeho snahám obmedziť možnosti súdnictva stíhať korupciu.Podľa agentúry AP sa kritici slovenskej vlády podporovanej Pellegrinim obávajú, že Slovensko pod vedením Fica opustí svoje prozápadný kurz a bude v tomto smere nasledovať Maďarsko vedené tamojším populistickým premiérom Viktorom Orbánom.BBC uvádza, že Slovensko bolo pred vládou Fica jedným z najvernejších spojencov Ukrajiny. Stanica dodáva, že keď Pellegrini na poste prezidenta nahradí Čaputovú, Ukrajina tým definitívne stratí podporný hlas v tejto členskej krajine EÚ a NATO.