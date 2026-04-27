Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 27.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jaroslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. apríla 2026

Generálna prokuratúra reaguje na obchodovanie s ľuďmi, boj proti prevádzačstvu si vyžaduje spoluprácu štátnych zložiek


Tagy: Krajská prokuratúra Košice Obchodovanie s ľuďmi Spolupráca Trestná činnosť

Na pracovnej porade sa podľa GP SR zúčastnili okrem prokurátorov aj zástupcovia Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru a taktiež zástupkyňa Národného inšpektorátu práce v ...



Zdieľať
27.4.2026 (SITA.sk) - Na pracovnej porade sa podľa GP SR zúčastnili okrem prokurátorov aj zástupcovia Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru a taktiež zástupkyňa Národného inšpektorátu práce v Košiciach.


Efektívny boj proti trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva, nelegálneho zamestnávania, nútenej práce a žobrania detí si vyžaduje posilnenie efektívnej spolupráce a komunikácie medzi príslušnými štátnymi zložkami.

Ako v tejto súvislosti informovala Generálna prokuratúra SR, vyplynulo to z pracovnej porady prokurátorov pôsobiacich v územnom obvode Krajskej prokuratúry v Košiciach a Krajskej prokuratúry v Prešove, zameranej práve na problematiku trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva. Garantmi porady boli prokurátori trestného odboru Generálnej prokuratúry SR Zuzana Király a Peter Golha.

Potreba efektívnej spolupráce


Cieľom podujatia bola podľa GP SR výmena skúseností, identifikácia bežnej aplikačnej praxe v agende trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi, prevádzačstva a súvisiacej trestnej agendy.

„Program porady sa sústredil aj na potrebu efektívnej spolupráce jednotlivých orgánov, a to so zameraním hľadať príslušné riešenia, ktorými sa posilnia jednak vnútroštátne mechanizmy, ale súčasne prispejú aj k naplneniu medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná,“ uviedla prokuratúra.

Forma organizovanej kriminality


Na pracovnej porade sa podľa GP SR zúčastnili okrem prokurátorov aj zástupcovia Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru a taktiež zástupkyňa Národného inšpektorátu práce v Košiciach.

„Pravidelná výmena poznatkov a skúseností vytvára dôležitý základ pre ďalšiu efektívnu koordináciu postupu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi ako jednej z najzávažnejších foriem organizovanej kriminality,“ dodala prokuratúra.


Zdroj: SITA.sk - Generálna prokuratúra reaguje na obchodovanie s ľuďmi, boj proti prevádzačstvu si vyžaduje spoluprácu štátnych zložiek © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 