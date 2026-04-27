Pondelok 27.4.2026
Meniny má Jaroslav
27. apríla 2026
Generálna prokuratúra reaguje na obchodovanie s ľuďmi, boj proti prevádzačstvu si vyžaduje spoluprácu štátnych zložiek
Efektívny boj proti trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva, nelegálneho zamestnávania, nútenej práce a žobrania detí si vyžaduje posilnenie efektívnej spolupráce a komunikácie medzi príslušnými štátnymi zložkami.
Ako v tejto súvislosti informovala Generálna prokuratúra SR, vyplynulo to z pracovnej porady prokurátorov pôsobiacich v územnom obvode Krajskej prokuratúry v Košiciach a Krajskej prokuratúry v Prešove, zameranej práve na problematiku trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva. Garantmi porady boli prokurátori trestného odboru Generálnej prokuratúry SR Zuzana Király a Peter Golha.
Potreba efektívnej spolupráce
Cieľom podujatia bola podľa GP SR výmena skúseností, identifikácia bežnej aplikačnej praxe v agende trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi, prevádzačstva a súvisiacej trestnej agendy.
„Program porady sa sústredil aj na potrebu efektívnej spolupráce jednotlivých orgánov, a to so zameraním hľadať príslušné riešenia, ktorými sa posilnia jednak vnútroštátne mechanizmy, ale súčasne prispejú aj k naplneniu medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná,“ uviedla prokuratúra.
Forma organizovanej kriminality
Na pracovnej porade sa podľa GP SR zúčastnili okrem prokurátorov aj zástupcovia Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru a taktiež zástupkyňa Národného inšpektorátu práce v Košiciach.
„Pravidelná výmena poznatkov a skúseností vytvára dôležitý základ pre ďalšiu efektívnu koordináciu postupu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi ako jednej z najzávažnejších foriem organizovanej kriminality,“ dodala prokuratúra.
Zdroj: SITA.sk - Generálna prokuratúra reaguje na obchodovanie s ľuďmi, boj proti prevádzačstvu si vyžaduje spoluprácu štátnych zložiek © SITA Všetky práva vyhradené.
