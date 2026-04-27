 Z domova

27. apríla 2026

Kauza Šubovej sa presúva na ÚBOK, Demokrati kritizujú postup polície a hovoria o zastrašovaní


PPA celé roky vyplácané eurofondy aj obvineným a obžalovaným firmám, čím vznikli miliónové škody.



27.4.2026 (SITA.sk) - PPA celé roky vyplácané eurofondy aj obvineným a obžalovaným firmám, čím vznikli miliónové škody.


Trestné oznámenie, ktoré podal prezident Finančnej správy SR Jozef Kiss na šéfku Pirátskej strany - Slovensko Zuzanu Šubovú pre údajné ohováranie a nebezpečné prenasledovanie, neriešilo bežné obvodné oddelenie polície, ale priamo Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK).

Ako informovala opozičná strana Demokrati, rozhodol o tom ešte bývalý policajný prezident Ľubomír Solák. Dôvodom tohto rozhodnutia pritom podľa opozičnej strany nebola závažnosť skutku, ale funkcia poškodeného – teda to, že ide o prezidenta finančnej správy.

Zneužívanie polície


Podľa Demokratov ide v tejto súvislosti o jasný príklad zneužívania polície na ochranu mocných ľudí a zastrašovanie tých, ktorí upozorňujú na korupciu a rozkrádanie eurofondov na Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

„Ak prečin ohovárania rieši ÚBOK len preto, že oznámenie podal prezident finančnej správy, tak tu už neplatí rovnosť pred zákonom. ÚBOK má vyšetrovať organizovaný zločin, nie slúžiť ako ochranka pre ľudí napojených na moc. Toto je ukážka toho, ako sa rozkladá právny štát,“ vyhlásil podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.

Samotná Šubová zároveň pripomína, že práve Jozef Kiss je človek, ktorého polícia aj Slovenská informačná služba usvedčili z nepravdivej výpovede. „Jozef Kiss tvrdil, že korupciu pri 60-miliónovej IT zákazke oznámil SIS. Tá však oficiálne potvrdila, že nikdy nič také neoznámil. Vyšetrovateľ ÚBOK následne uviedol, že jeho osoba je v celom rozsahu nedôveryhodná. Napriek tomu dnes štát chráni jeho a nie ľudí, ktorí na korupciu upozorňujú. To je absurdné,“ uviedla Šubová.

Miliónové škody


Podľa nej boli na PPA celé roky vyplácané eurofondy aj obvineným a obžalovaným firmám, čím vznikli miliónové škody. Namiesto vyvodenia zodpovednosti však štát podľa Šubovej útočí na oznamovateľov.

Demokrati a Pirátska strana - Slovensko zároveň avizujú, že budú o prípade informovať aj Európsku komisiu a Európsku prokuratúru, pretože podľa nich ide o vážne ohrozenie ochrany finančných záujmov Európskej únie.

Polícia v januári tohto roku vykonala domovú prehliadku u Šubovej. Dôvodom bolo údajné nebezpečné prenasledovanie súčasného prezidenta Finančnej správy SR Jozefa Kissa, ktorý bol v minulosti aj generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a ktorému chodia výhražné listy.

Haciendy z dotácií PPA


Policajtov pritom podľa Šubovej zaujímali predovšetkým dokumenty, ktoré súvisia s kauzou haciend postavených z dotácií PPA, ktorej sa Šubová venuje. V rokoch 2021 až 2022 totiž pôsobila ako šéfka protikorupčnej sekcie PPA. Počas akcie Šubovú policajti aj zadržali, nakoniec bola prepustená bez obvinenia.

Polícia v tejto súvislosti potvrdila, že v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania vedie Úrad boja proti organizovanej kriminalite trestné konanie na základe trestného oznámenia podaného dňa 10. novembra 2023.

„Trestné konanie je od jeho začiatku vedené pod dozorom príslušnej prokuratúry a všetky vykonané procesné úkony vrátane domovej prehliadky boli realizované na základe zákonného príkazu vydaného a schváleného príslušným súdom. V tejto veci bola dňa 19. januára vo štvrtom bratislavskom okrese zadržaná jedna osoba, ktorá bola po vykonaní potrebných procesných úkonov prepustená,“ uviedla v januári polícia.


Zdroj: SITA.sk - Kauza Šubovej sa presúva na ÚBOK, Demokrati kritizujú postup polície a hovoria o zastrašovaní © SITA Všetky práva vyhradené.

