Pondelok 27.4.2026
Meniny má Jaroslav
27. apríla 2026
Matovičovci pokračujú v odhaľovaní luxusných víl. Investigatíva by nemala byť primárnou úlohou politikov, upozorňuje politológ
Politológ Jozef Lenč upozornil, že investigatíva by nemala byť primárnou úlohou politických strán. Hnutie Slovensko plánuje v ...
27.4.2026 (SITA.sk) - Politológ Jozef Lenč upozornil, že investigatíva by nemala byť primárnou úlohou politických strán.
Hnutie Slovensko plánuje v odhaľovaní majetkov predstaviteľov vlády pokračovať. V diskusnej relácii PubliQ Mira Frindta realizovanej v spolupráci s portálom www.sita.sk to uviedol poslanec Národnej rady SR za hnutie Slovensko Július Jakab.
„Dlhodobo odhaľujeme majetky, ktoré nedokážu vysvetliť politicky činní ľudia a ktoré sú napísané buď na niekoho blízkeho alebo aj na nich. Na francúzskom pobreží sme boli odhaliť už tretiu vilu a vyšetrujú to nórska aj francúzska prokuratúra. Boli sme zaniesť dôkazy a zároveň ukázať ľuďom, ako si žijú sociálni demokrati, ktorí im tu vládnu už 15 rokov,“ uviedol Jakab. Podľa neho majú takéto aktivity zmysel.
„Ak to zaberie čo i len na jedného človeka, ktorému sa týmto otvoria oči, tak si hovorím, že len dobre,“ dodal. Dodal, že Hnutie Slovensko s odhaľovaním majetkov predstaviteľov vlády nekončí. Ďalšie vily majú koaliční politici údajne v Dubaji, upozornil na to bývalý poslanec Hlasu-SD Ján Ferenčák. „Ja si myslím, že sa môžeme dozvedieť ešte mnohé veci, napríklad aj od pána Ferenčáka,“ podotkol.
Politológ Jozef Lenč upozornil, že investigatíva by nemala byť primárnou úlohou politických strán. „Investigatíva a odhadovanie toho, ak sa niektorí politici obohacujú nad rámec svojich platov na úkor občanov, je správna vec. Na mieste je otázka, či to je úloha, ktorú majú robiť politické strany, či sa to od nich očakáva, alebo je to dokonca v niektorých prípadoch jediná vec, ktorú robia politické strany,“ doplnil.
Odhaľovanie majetkov politikov môže mať podľa Lenča politický efekt a osloviť časť voličov. Pripomenul, že podobná stratégia už v minulosti priniesla hnutiu Igora Matoviča politický úspech.
„Ukázalo sa, že takáto investigatíva vie chytiť voličov. Igor Matovič na tom v roku 2020 vyhral voľby,“ skonštatoval s tým, že aj neskoršie zverejnenia podobných tém mali vplyv na preferencie hnutia. „Prišli s videom odhalenia nehnuteľnosti, ktorá patrí partnerke šéfa Národnej banky Kažimíra v čase, keď strana mala okolo 5 percent a po zverejnení videí im preferencie stúpli približne na dnešných 8 percent, možno o niečo menej,“ poukázal politológ.
Poslanec Jakab zároveň poukázal na majetkové pomery premiéra Roberta Fica (Smer), pričom spochybnil súlad medzi jeho príjmami a výdavkami. Tvrdí, že na základe verejne dostupných majetkových priznaní od roku 2004 dosiahol premiér v čistom príjem približne 1,2 milióna eur.
Zároveň však poukázal na náklady spojené s bývaním. Podľa Jakaba si premiér zaobstaral luxusný byt bez hypotéky, pričom jeho hodnota vrátane rekonštrukcie terasy mala dosiahnuť približne milión eur. Fico v rokoch 2012 až 2019 býval v komplexe Bonaparte, kde podľa vlastných slov zaplatil na nájomnom približne 250-tisíc eur.
„Len to, čo vieme, nám ukazuje, že za svoje bývanie zaplatil 1,25 milióna eur, pričom zarobil len 1,2 milióna eur. Čiže za bývanie zaplatil viac, ako zarobil vo svojej verejnej funkcii za posledných 20 rokov. A to ešte nejedol, nepil, nekúpil si drahé hodinky za 30-tisíc eur, luxusné autá, luxusné dovolenky, zlatá vaňa vo Vietname, ktorú si vraj platil sám, alebo aj vila v Chorvátsku, ktorú minimálne obýval niekoľko mesiacov,“ upozornil. V tejto súvislosti Jakab zdôraznil, že verejnosť má právo pýtať sa na pôvod majetku politikov. „Ten, kto ich nadobudol čestne, sa nemá čoho báť. A ten, kto ich skrýva, sa jednoducho báť musí,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Matovičovci pokračujú v odhaľovaní luxusných víl. Investigatíva by nemala byť primárnou úlohou politikov, upozorňuje politológ © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Slovensko plánuje v odhaľovaní majetkov predstaviteľov vlády pokračovať. V diskusnej relácii PubliQ Mira Frindta realizovanej v spolupráci s portálom www.sita.sk to uviedol poslanec Národnej rady SR za hnutie Slovensko Július Jakab.
Ďalšie majetky
„Dlhodobo odhaľujeme majetky, ktoré nedokážu vysvetliť politicky činní ľudia a ktoré sú napísané buď na niekoho blízkeho alebo aj na nich. Na francúzskom pobreží sme boli odhaliť už tretiu vilu a vyšetrujú to nórska aj francúzska prokuratúra. Boli sme zaniesť dôkazy a zároveň ukázať ľuďom, ako si žijú sociálni demokrati, ktorí im tu vládnu už 15 rokov,“ uviedol Jakab. Podľa neho majú takéto aktivity zmysel.
„Ak to zaberie čo i len na jedného človeka, ktorému sa týmto otvoria oči, tak si hovorím, že len dobre,“ dodal. Dodal, že Hnutie Slovensko s odhaľovaním majetkov predstaviteľov vlády nekončí. Ďalšie vily majú koaliční politici údajne v Dubaji, upozornil na to bývalý poslanec Hlasu-SD Ján Ferenčák. „Ja si myslím, že sa môžeme dozvedieť ešte mnohé veci, napríklad aj od pána Ferenčáka,“ podotkol.
Politológ Jozef Lenč upozornil, že investigatíva by nemala byť primárnou úlohou politických strán. „Investigatíva a odhadovanie toho, ak sa niektorí politici obohacujú nad rámec svojich platov na úkor občanov, je správna vec. Na mieste je otázka, či to je úloha, ktorú majú robiť politické strany, či sa to od nich očakáva, alebo je to dokonca v niektorých prípadoch jediná vec, ktorú robia politické strany,“ doplnil.
Odhaľovanie majetkov
Odhaľovanie majetkov politikov môže mať podľa Lenča politický efekt a osloviť časť voličov. Pripomenul, že podobná stratégia už v minulosti priniesla hnutiu Igora Matoviča politický úspech.
„Ukázalo sa, že takáto investigatíva vie chytiť voličov. Igor Matovič na tom v roku 2020 vyhral voľby,“ skonštatoval s tým, že aj neskoršie zverejnenia podobných tém mali vplyv na preferencie hnutia. „Prišli s videom odhalenia nehnuteľnosti, ktorá patrí partnerke šéfa Národnej banky Kažimíra v čase, keď strana mala okolo 5 percent a po zverejnení videí im preferencie stúpli približne na dnešných 8 percent, možno o niečo menej,“ poukázal politológ.
Majetkové pomery
Poslanec Jakab zároveň poukázal na majetkové pomery premiéra Roberta Fica (Smer), pričom spochybnil súlad medzi jeho príjmami a výdavkami. Tvrdí, že na základe verejne dostupných majetkových priznaní od roku 2004 dosiahol premiér v čistom príjem približne 1,2 milióna eur.
Zároveň však poukázal na náklady spojené s bývaním. Podľa Jakaba si premiér zaobstaral luxusný byt bez hypotéky, pričom jeho hodnota vrátane rekonštrukcie terasy mala dosiahnuť približne milión eur. Fico v rokoch 2012 až 2019 býval v komplexe Bonaparte, kde podľa vlastných slov zaplatil na nájomnom približne 250-tisíc eur.
„Len to, čo vieme, nám ukazuje, že za svoje bývanie zaplatil 1,25 milióna eur, pričom zarobil len 1,2 milióna eur. Čiže za bývanie zaplatil viac, ako zarobil vo svojej verejnej funkcii za posledných 20 rokov. A to ešte nejedol, nepil, nekúpil si drahé hodinky za 30-tisíc eur, luxusné autá, luxusné dovolenky, zlatá vaňa vo Vietname, ktorú si vraj platil sám, alebo aj vila v Chorvátsku, ktorú minimálne obýval niekoľko mesiacov,“ upozornil. V tejto súvislosti Jakab zdôraznil, že verejnosť má právo pýtať sa na pôvod majetku politikov. „Ten, kto ich nadobudol čestne, sa nemá čoho báť. A ten, kto ich skrýva, sa jednoducho báť musí,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Matovičovci pokračujú v odhaľovaní luxusných víl. Investigatíva by nemala byť primárnou úlohou politikov, upozorňuje politológ © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská pošta prináša modernizáciu a väčší komfort pre zákazníkov i zamestnancov
Slovenská pošta prináša modernizáciu a väčší komfort pre zákazníkov i zamestnancov
Generálna prokuratúra reaguje na obchodovanie s ľuďmi, boj proti prevádzačstvu si vyžaduje spoluprácu štátnych zložiek
Generálna prokuratúra reaguje na obchodovanie s ľuďmi, boj proti prevádzačstvu si vyžaduje spoluprácu štátnych zložiek