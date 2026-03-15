Nedeľa 15.3.2026
Meniny má Svetlana
15. marca 2026
Geniálny gól Ardu Gülera. Hráč Realu Madrid preloboval brankára Elche zo 70 metrov – VIDEO, FOTO
Tagy: La Liga Liga majstrov
Futbalisti Realu Madrid triumfovali v sobotňajšom zápase španielskej La Ligy 2025/2026 nad tímom Elche CF jednoznačne ...
15.3.2026 (SITA.sk) - Futbalisti Realu Madrid triumfovali v sobotňajšom zápase španielskej La Ligy 2025/2026 nad tímom Elche CF jednoznačne 4:1. Najväčšiu pozornosť na Štadióne Santiaga Bernabéua upútal mimoriadny moment tureckého talentu Ardu Gülera, ktorý skóroval z vlastnej polovice ihriska. „Biely balet“ tak znížil náskok lídra tabuľky FC Barcelona na jediný bod.
Domáci položili základ víťazstva ešte pred prestávkou. Najskôr sa presadil nemecký obranca Antonio Rüdiger a krátko nato pridal druhý gól strelou do „šibenice“ uruguajský stredopoliar Federico Valverde, ktorý pokračuje vo výbornej forme po nedávnom hetriku proti Manchestru City v Lige majstrov.
Po zmene strán pridal tretí zásah obranca Dean Huijsen, ktorý zužitkoval presný center mladého krídelníka Daniela Yáñeza. Tréner Álvaro Arbeloa tak mohol v druhom polčase šetriť viaceré opory vrátane Viníciusa Júniora či Valverdeho, keďže madridský klub čaká dôležitý duel LM v Manchestri. „Yáñez a (Diego) Aguado sú dvaja z prvých hráčov, ktorých som trénoval, keď mali 13 alebo 14 rokov. Priviesť ich na Bernabéu je pre mňa splnený sen,“ povedal Arbeloa.
Najkrajší moment večera však prišiel až v závere. Arda Güler si všimol brankára Matíasa Ditura postaveného ďaleko pred bránkou a lobom takmer zo stredového kruhu vo vzdialenosti asi 70 metrov poslal loptu do siete.
„Už predtým v inom zápase trafil z tejto vzdialenosti brvno a dnes sa mu to podarilo. Perfektný gól,“ povedal útočník Brahim Díaz pre klubovú televíziu.
Madrid tak pokračuje na víťaznej vlne, hoci naďalej mu chýba viacero zranených hviezd vrátane Judea Bellinghama či Rodryga. Francúzsky útočník Kylian Mbappé by sa podľa predpokladov mohol vrátiť do hry už budúci týždeň. Naopak, Elche prehĺbilo krízu – bez víťazstva je už jedenásť ligových zápasov a víkend môže zakončiť v pásme zostupu.
Zdroj: SITA.sk - Geniálny gól Ardu Gülera. Hráč Realu Madrid preloboval brankára Elche zo 70 metrov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strela do šibenice
Domáci položili základ víťazstva ešte pred prestávkou. Najskôr sa presadil nemecký obranca Antonio Rüdiger a krátko nato pridal druhý gól strelou do „šibenice“ uruguajský stredopoliar Federico Valverde, ktorý pokračuje vo výbornej forme po nedávnom hetriku proti Manchestru City v Lige majstrov.
Po zmene strán pridal tretí zásah obranca Dean Huijsen, ktorý zužitkoval presný center mladého krídelníka Daniela Yáñeza. Tréner Álvaro Arbeloa tak mohol v druhom polčase šetriť viaceré opory vrátane Viníciusa Júniora či Valverdeho, keďže madridský klub čaká dôležitý duel LM v Manchestri. „Yáñez a (Diego) Aguado sú dvaja z prvých hráčov, ktorých som trénoval, keď mali 13 alebo 14 rokov. Priviesť ich na Bernabéu je pre mňa splnený sen,“ povedal Arbeloa.
Najkrajší moment
Najkrajší moment večera však prišiel až v závere. Arda Güler si všimol brankára Matíasa Ditura postaveného ďaleko pred bránkou a lobom takmer zo stredového kruhu vo vzdialenosti asi 70 metrov poslal loptu do siete.
„Už predtým v inom zápase trafil z tejto vzdialenosti brvno a dnes sa mu to podarilo. Perfektný gól,“ povedal útočník Brahim Díaz pre klubovú televíziu.
Madrid tak pokračuje na víťaznej vlne, hoci naďalej mu chýba viacero zranených hviezd vrátane Judea Bellinghama či Rodryga. Francúzsky útočník Kylian Mbappé by sa podľa predpokladov mohol vrátiť do hry už budúci týždeň. Naopak, Elche prehĺbilo krízu – bez víťazstva je už jedenásť ligových zápasov a víkend môže zakončiť v pásme zostupu.
Zdroj: SITA.sk - Geniálny gól Ardu Gülera. Hráč Realu Madrid preloboval brankára Elche zo 70 metrov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga Liga majstrov
