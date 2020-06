Georgea Floyda zabila pandémia rasizmu, na jeho rozlúčku prišli celebrity, hudobníci aj politici (foto+video)

Dajte preč to koleno z našich krkov

Osem minút ticha

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.6.2020 - Pred rakvou Georgea Floyda, ktorého smrť v rukách policajtov vyvolala protesty po celých Spojených štátoch i v zahraničí, sa vo štvrtok zhromaždili celebrity, hudobníci i politickí lídri. Niektorí smútiaci pritom mali rúška so slovami "Nemôžem dýchať".Rozlúčka, ktorá bola prvou zo série naplánovanej na šesť dní v troch mestách, sa konala v priestoroch minneapoliskej North Central University.V rovnakom čase pritom sudca stanovil kauciu pre každého z troch v stredu zadržaných policajtov obvinených z napomáhania a spoluviny pri vražde Floyda, na 750-tisíc dolárov."Príbeh Georgea Floyda bol príbehom čiernych ľudí. Pretože dôvod, prečo sme za 401 rokov nikdy nemohli byť tým, čím sme chceli a snívali, je, že ste mali koleno na našom krku," povedal reverend Al Sharpton, podľa ktorého je "čas povstať v Georgeovom mene a povedať 'Dajte preč to koleno z našich krkov!'."Štyridsaťšesťročný Floyd zomrel 25. mája po tom, ako mu biely policajt Derek Chauvin niekoľko minút kľačal na krku, zatiaľ čo on spútaný ležal tvárou na ceste a lapal po dychu. Chauvina obvinili z vraždy a hrozí mu 40-ročné väzenie.Mrazivé video pomaly umierajúceho Floyda z mobilného telefónu sa rýchlo rozšírilo po celých Spojených štátoch a následne aj do zvyšku sveta a vyvolalo masívne protesty proti policajnej brutalite, rasizmu a nerovnosti, ktoré miestami prerastali do násilností. Niektoré pokračovali aj vo štvrtok.Ľudia, ktorí sa zhromaždili na spomienke v Minneapolise, stáli v tichosti 8 minút a 46 sekúnd, koľko podľa zverejnených informácií Floyd ležal na zemi so Chauvinovým kolenom na krku.Sharpton prisľúbil, že toto hnutie "zmení celý systém spravodlivosti". "Vypršal čas, keď ste neniesli zodpovednosť! Vypršal čas výhovoriek! Vypršal čas pokusov o zdržiavanie! Vypršal čas prázdnych slov a prázdnych sľubov! Vypršal čas obštrukcií a pokusov a zdržiavanie ruky spravodlivosti!," pokračoval. Prezradil tiež, že v auguste by sa mal vo Washingtone konať spomienkový pochod."Keď bojujeme za Georgeov Floydov tohto sveta - a najmä, keď bojujeme za neznámych Georgeov Floydov - pomáhame Amerike, aby bola Amerikou pre všetkých Američanov," povedal právny zástupca Floydovej rodiny Ben Crump a vymenoval ďalších Afroameričanov, ktorých zabili policajti. Poznamenal tiež, že Floyda nezabil koronavírus, ale "pandémia rasizmu a diskriminácie".Na rozlúčke sa, okrem iných, zúčastnili reverend Jesse Jackson, senátorka Amy Klobuchar, členky Kongresu Ilhan Omar, Sheila Jackson Lee a Ayanna Pressley, ale tiež celebrity ako T.I., Ludacris, Tyrese Gibson, Kevin Hart, Tiffany Haddish alebo Marsai Martin.Na zlatej rakve boli červené ruže a nad ňou projekcia nástennej maľby z ulice, kde Floyda zatkli pre podozrenie, že platil falošnou 20-dolárovou bankovkou, so slovami "Už môžem dýchať".Jeho telo následne presunú do Raefordu v Severnej Karolíne, neďaleko jeho rodiska, kde sa v sobotu uskutoční súkromná rodinná rozlúčka. Odtiaľ ho prevezú do Houstonu, kde vyrastal a prežil väčšinu svojho života, kde bude v pondelok vystavená rakva a v utorok sa v tamojšom kostole The Fountain of Praise uskutoční ďalšia rozlúčka, po ktorej by mal nasledovať súkromný pohreb.