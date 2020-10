Giro d'Italia: Sagan skončil druhý v 11. etape, zdolal ho len Demare

výsledky 11. etapy (Porto Sant'Elpidio - Rimini, 182 km):

Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil druhé miesto v 11. etape 103. ročníka Giro d'Italia. Jazdca stajne Bora-Hansgrohe zdolal v záverečnom špurte len Francúz Arnaud Demare z Groupama-FDJ, ktorý si pripísal už štvrtý triumf. Rovinatú trať dlhú 182 km z Porto Sant'Elpidio do cieľa v Rimini zvládol za 4:03:52 h. Tretí finišoval Kolumbijčan Jose Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step). Na čele celkového poradia sa udržal Portugalčan Joao Almeida (Quick Step).Demare si okrem ďalšieho triumfu vylepšil aj pozíciu v boji o cyklámenový dres, do ktorej si pripísal 50 bodov v cieli a tri na prémii. Dokopy ich nazbieral 220, druhý Sagan získal v stredu 37 bodov a celkovo ich má 184.V stredu bola na programe rovinatá trať s jediným kategorizovaným stúpaním na Monte San Bartolo (4. kat., 3,1 km, 5,1%) a tak dostali ďalšiu šancu na etapové vavríny šprintéri ako Arnaud Demare, Fernando Gaviria, Elia Viviani či Sagan. Záver v uliciach rodného mesta slávneho režiséra Federica Felliniho tvorila technická pasáž s viacerými zákrutami.Už v úvode sa odtrhla pätica pretekárov a keďže profil trate tomu vyhovoval, pelotón ich nechal odísť. Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Fabio Mazzucco, Francesco Romano (obaja Bardiani CSF Faizane), Sander Armee (Lotto Soudal) a Marco Frapporti (Vini Zabu-KTM) si čoskoro vypracovali štvorminútový náskok. Tímy na čele balíka ho ďalej nepustili a bez problémov kontrolovali situáciu. Šprintérska prémia prišla na rad po 105 km, vyhral ju Romano, z pelotónu zobral tri body Demare, Sagan si pripísal dva. Na nasledujúcej vrchárskej bol prvý Bais.Pelotón, na ktorého čele pracovali jazdci Groupama-FDJ, pomaličky sťahoval z náskoku úniku, 40 km pred cieľom bol približne tri minúty. O ďalších desať kilometrov prišlo k pádu, keď sprievodná motorka vrazila na kruhovom objazde do Vivianiho a poslala ho na zem. Líder tímu Cofidis sa vrátil na bicykel, no musel dobehnúť stratu na pelotón. Vedúca skupina sa rozpadla a na čele zostal len Armee, ktorý mal 20 km pred cieľom k dobru dve minúty a maličkú šancu na úspech. Náskok 20 sekúnd si udržal aj pred nájazdom do technického záveru v uličkách Rimini, no po vyše 170 km v úniku mu došli sily a pelotón ho pohltil. V záverečnom špurte mal najviac síl i pozíciu opäť Demare, ktorý získal už štvrtý triumf na tohtoročnej edícii. Sagan sa zavesil na jeho zadné koleso, ale už ho nedokázal dostihnúť.





1. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ) 4:03:52 h, 2. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 3. Alvaro Jose Hodeg (Kol./Deceuninck-Quickstep), 4. Simone Consonni (Tal./Cofidis), 5. Rick Zabel (Nem./Israel Start-Up Nation), 6. Nico Denz (Nem./Sunweb), 7. Fernando Gaviria (Kol./SAE Team Emirates), 8. Stefano Oldani (Tal./Lotto Soudal), 9. Jacopo Mosca (Tal./Trek-Segafredo), 10. Elia Viviani (Tal./Cofidis) všecti rovnaký čas



celkové poradie: 1. Joao Almeida (Portug./Deceuninck-Quickstep) 43:41:57 h, 2. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb) +34 s, 3. Pello Bilbao (Šp./Bahrain McLaren) +43, 4. Domenico Pozzovivo (Tal./NTT) +57, 5. Vincenzo Nibali (Tal./Trek-Segafredo) +1:01, 6. Patrick Konrad (Rak./Bora-Hansgrohe) +1:15, 7. Jai Hindley (Aus./Sunweb) +1:19, 8. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) +1:21, 9. Fausto Masnada (Tal./CCC) +1:36, 10. Hermann Pernsteiner (Rak./Bahrain McLaren) +1:52, ... 77. SAGAN +1:07:39



bodovacia súťaž: 1. Demare 220 g, 2. Sagan 184, 3. Filippo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers) 51



vrchárska súťaž: 1. Ruben Guerreiro (Portug./EF Pro Cycling) 84 b, 2. Giovanni Visconti (Tal./Vini Zabu) 76, 3. Ganna 45, ... 13. SAGAN 15