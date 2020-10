GIRO D'ITALIA: Sagan skončil druhý v 2. etape - (Alcama - Agrigento, 149 km)

Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil druhé miesto v 2. etape 103. ročníka Giro d'Italia. Jazdca stajne Bora-Hansgrohe prekonal v cieľovom stúpaní len domáci pretekár Diego Ulissi v drese SAE Team Emirates. Trasu dlhú 149 km z Alcamy do Agrigenta zvládol za 3:24:58 h. Tretí finišoval Dán Mikkel Frölich Honore z Deceunincku QuickStep. Ružový dres pre lídra celkového poradia si udržal domáci Filippo Ganna z tímu Ineos Grenadiers.



Sagan si vďaka druhému miesto na záverečnom kopci pripísal dva body do vrchárskej súťaže a keďže mal dva aj z úvodnej časovky, so štyrmi sa dostal na čelo. Obliekol si tak modrý dres pre lídra tejto klasifikácie. V bodovacej súťaži o cyklámenový dres je s 19 bodmi druhý, na vedúceho Ulissiho stráca šesť bodov. V celkovom poradí mu patrí 39. miesto so stratou 1:39 min na Gannu.



Organizátori na nedeľu pripravili prevažne rovinatú etapu s dvomi vrchárskymi prémiami 4. kategórie. Prvá nasledovala v úvodnej zvlnenej časti, no druhá bola v samom závere v cieli v Agrigente, pričom stúpanie meralo 3,7 km so sklonom 5,2%. Záver tak nebol pre čistokrvných šprintérov, ale skôr pre klasikárov. Krátko po štarte sa od pelotónu odtrhla pätica Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Ben Gastauer (AG2R), Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizane) a Etienne van Empel (Vini Zabu-KTM), ktorá si onedlho vypracovala takmer štvorminútový náskok. Na stúpaní Santa Ninfa si pripísal tri body De Gendt a vyhral aj následnú rýchlostnú prémiu. Na nej zobral tri body z pelotónu Fernando Gaviria. Keď sa pelotón dostal na rovinatú časť, spomalil a náskok úniku sa zvýšil nad päť minút.



V polovici etapy nečakane odstúpil z Gira Aleksandr Vlasov. Jeho tím Astana informoval, že dôvodom boli žalúdočné problémy. Jakob Fuglsang tak v prvých dvoch etapách prišiel o svojich dvoch najlepších pomocníkov do kopcov Miguela Angela Lopeza i Vlasova. Inak sa na trati veľa nedialo. Pelotón postupne zvyšoval tempo a náskok úniku sa 50 km pred cieľom scvrkol už len na 2:45 min a 20 km pred finišom padol pod minútu. S blížiacim sa záverom rástla nervozita v hlavnom balíku a prišlo aj niekoľkým pádom. Pelotón dostihol únik 8,5 km pred koncom a pod cieľový kopec prišiel pokope. Necelý kilometer pred cieľom zaútočil Luca Wackermann (Vini Zabu - KTM), no so sebou si vyviezol aj Ulissiho, Sagana a Honoreho. Slovák však vyrazil neskôr a minul veľa síl, ktoré mu chýbali v špurte s Ulissim. Nakoniec obsadil druhé miesto.

Výsledky 2. etapy (Alcama - Agrigento, 149 km):





1. Diego Ulissi (Tal./SAE Team Emirates) 3:24:58 h,

2. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe),

3. Mikkel Frölich Honore (Dán./Deceuninck-Quickstep) obaja rovnaký čas,

4. Michael Matthews (Aus./Sunweb) +5 s,

5. Luca Wackermann (Tal./Vini Zabu-KTM),

6. Joao Almeida (Port./Deceuninck-Quickstep),

7. Gianluca Brambilla (Tal./Trek-Segafredo),

8. Vincenzo Nibali (Tal./Trek-Segafredo),

9. Pello Bilbao (Šp./Bahrain McLaren),

10. Lucas Hamilton (Aus./Mitchelton-Scott) všetci rovnaký čas