Fantázia: Peter Sagan suverénne víťazom 10.etapy na Giro d'Italia + video

Slovenský cyklista Peter Sagan triumfoval v utorňajšej 10. etape Giro d'Italia. Dočkal sa prvého víťazstva od 10. júla minulého roka, keď vyhral 5. etapu na Tour de France, a na konte už má úspechy na všetkých troch podujatiach Grand Tours.







Tridsaťročný Sagan dotiahol sólovou jazdou v závere do víťazného konca takmer celodenný únik. V kariére si pripísal 114. triumf a na Gire sa presadil hneď pri svojej premiérovej účasti. "Konečne. Som veľmi šťastný, o toto som sa snažil od začiatku sezóny na Strade Bianche, Miláno-San Remo aj na Tour de France. Veľakrát som sa umiestnil na pódiu alebo v najlepšej päťke, ale moje predchádzajúce víťazstvo sa datovalo už poriadne dávno na minuloročnej Tour de France. Určite som neplánoval ísť samostatne, keď som sa už zmieril s druhými, tretími, štvrtými miestami, prišlo víťazstvo. Veľmi ma to teší, konečne som vyhral mojím štýlom, 'urobil' som etapu, šou a pridal som víťazstvo, je to niečo špeciálne," citoval Sagana, ktorý sa radoval po 461 dňoch, portál cyclingnews.com.



Na druhom mieste finišoval Američan Brandon McNulty (SAE Emirates), tretí skončil portugalský nositeľ ružového trička Joao Almeida z tímu Deceuninck-Quickstep, ktorý vďaka tomu zvýšil svoje vedenie na čele celkového poradia na 34 sekúnd pred Holanďanom Wilcom Keldermanom (Sunweb).

Slovenský cyklista Peter Sagan na ceste k víťazstvu 10. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia na trati Lanciano - Tortoreto dlhej 177 km, v Tortorete 13. októbra 2020.

Foto: TASR/AP



Po prvom voľnom dni čakala na jazdcov 177-kilometrová zvlnená etapa z Lanciana do Tortoreta. Ešte pred jej začiatkom odstúpili z podujatia pre koronavírusové nálezy tímy Mitchelton-Scott, Jumbo-Visma s Holanďanom Stevenom Kruijswijkom či Austrálčan Michael Matthews zo Sunwebu, ktorý figuroval na tretej priečke bodovacej súťaže. Na druhom mieste bojov o cyklámenový dres je Sagan, ktorý odštartoval s 57-bodovým mankom na vedúceho Francúza Arnauda Demarea (Groupama-FDJ). Trojnásobný majster sveta bol od úvodu jedným z najaktívnejších pretekárov, z pelotónu vyrazil už pod prvým kopcom (1,8 km, 7,8%), spolu s ním sa odpútal aj Talian Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), ktorý už má na tomto Gire na konte dva etapové vavríny (1. a 5. etapa). Sagan vyhral vrchársku prémiu, podstatnejšia však pre neho bola rýchlostná prémia, ktorá sa nachádzala 66,9 km pred páskou.



Neskôr sa k lídrom pripojilo osem cyklistov, z hlavného poľa sa odpútalo ďalších šesť jazdcov a v pelotóne začal pracovať Demareov tím, ktorý sa snažil zlikvidovať oba úniky. Groupama-FDJ dostihla 110 km pred cieľom jednu skupinu a vpredu zostalo jedenásť borcov, ktorí si aj Saganovou zásluhou vypracovali 40-sekundový náskok. Potom zostala na čele osemčlenná skupina, vedenie sa dočasne zredukovalo na 20 sekúnd, ale 88 km pred finišom zvoľnila Groupama-FDJ tempo a situácia na ceste sa upokojila, čo využil únik na zvýšenie svojho náskoku. Na rýchlostnej prémii získal Sagan maximálny možný počet 12 bodov a za Demaraeom v tomto momente zaostával o 45 bodov. Na prvom zo série krátkych stúpaní v okolí cieľového mesta Tortoreto (2,9 km, 7,3%) sa náskok pohyboval okolo štyroch minút. Na nasledujúcom kopci (3,1 km, 9,2%) už náskok klesol k dvom minútam a náročnú technickú etapu ešte viac skomplikovalo daždivé počasie.



Po krátkom neklasifikovanom, no strmom stúpaní so sklonom cez 20 percent a technickom zjazde na mokrej vozovke sa vpredu udržali už iba Sagan a Brit Ben Swift (Ineos Grenadiers). Spoločne zvládli aj predposledný kopec, slovenský reprezentant sa odtrhol na záverečnom stúpaní (1,9 km, 7,2%). Nestačil mu ani najbližší prenasledovateľ Pello Bilbao zo Španielska (Bahrain-McLaren) a Sagan si po skvelom výkone vybojoval premiérové víťazstvo na Gire. Za víťazstvo dostal ďalších 25 bodov do súťaže o cyklámenový dres, v ktorej stráca na Demarea už iba 20 bodov.

Výsledky 10. etapy (Lanciano - Tortoreto, 177 km):





1. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) 4:01:56 h, 2. Brandon McNulty (USA/SAE Emirates) +19 s, 3. Joao Almeida (Portug./Deceuninck-Quickstep), 4. Ben Swift (V. Brit./Ineos Grenadiers), 5. Jai Hindley (Aus./Sunweb), 6. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe), 7. Patrick Konrad (Rak./Bora-Hansgrohe), 8. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb), 9. Domenico Pozzovivo (Tal./NTT Pro Cycling), 10. Pello Bilbao (Šp./Bahrain McLaren) všetci +23