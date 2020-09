Sagan druhé miesto v súťaži o zelený dres na Tour de France 2020 zhodnotil s nadhľadom a vecne

Ciele Bora-Hansgrohe na Tour de France 2020

Na Giro potrebuje prísť čerstvý

21.9.2020 - Peter Sagan tento rok nedoviedol do úspešného konca boj o zelený dres na Tour de France. Vôbec prvýkrát od roku 2012 dokončil najslávnejšie preteky bez toho, aby bol v parížskom cieli pod Víťazným oblúkom dekorovaný na pódiu v zelenej farbe.Zdolal ho Ír Sam Bennett, ktorý svoj triumf v bodovacej súťaži zvýraznil víťazstvom v záverečnej etape s tradičným dojazdom na Elyzejských poliach. Sagan sa po vlaňajšom zisku rekordného siedmeho zeleného dresu ôsmeho zatiaľ nedočkal. Svoje druhé miesto v súťaži rýchlosti zhodnotil s nadhľadom a vecne."Čo nám na to povedať, Bennett je rýchlejší ako ja. Ľudia sú zvyknutí na to, že všetko je samozrejmosť, ale nie je to tak. O všetko treba bojovať," zdôraznil Peter Sagan v rozhovore pre RTVS. "Keď človek cíti, že môže vyhrať zelený dres, urobí pre to všetko. Ak by som nemal všetku tú smolu a mal ja náskok 30 alebo 40 bodov po prvých desiatich - dvanástich dňoch, všetko mohlo byť inak. Je lepšie obraňovať dres ako útočiť. Nemám však čo ľutovať. Keď človek spraví maximum, nemusí nič ľutovať. Ja som to urobil, aj keď to nevyšlo podľa predstáv," doplnil Sagan v hodnotení svojho vystúpenia na TdF 2020.Jeho tím Bora-Hansgrohe avizoval prostredníctvom šéfa Ralpha Denka tri základné ciele na 107. ročníku "Starej dámy".Sagan mal opäť zabojovať o zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže, Emanuel Buchmann mal zaútočiť na pozíciu v prvej trojke celkového poradia a niekto z tímu mal vyhrať aspoň jednu etapu. Podarilo sa len to posledné, víťazom 16. etapy s cieľom vo Villard de Lans sa po sóloúniku stal Lennard Kämna. Buchmann po zranení kolena nebol v správnej vrchárskej forme a Saganove dve pódiové umiestnenia a ďalšie dve štvrté miesta v etapách nestačili na víťaza bodovačky Bennetta."Mali sme aj veľa smoly. Petrovi Saganovi v šprinte spadla reťaz, Lukasa Pöstlbergera uštipla včela a musel odstúpiť. Celkovo však hodnotím kladne naše vystúpenie. Prezentovali sme sa ako tím. Naši cyklisti jazdili s vášňou a bojovne a bola tam aj potrebná forma. Keď Lennard Kämna vyhral etapu, bola to odmena za tvrdú prácu. Všetci sme si vydýchli. Určite v tomto tíme drieme veľký potenciál pre ďalšie víťazstvá. O rok sa na Tour de France vrátime opäť s ambicióznymi cieľmi," zhodnotil Denk na oficiálnom tímovom webe bora-hansgrohe.com.Sagan si zvykol v minulosti po Tour de France odfúknuť, lenže táto posunutá sezóna má v nabitej jeseni iné pravidlá hry.Už o necelá dva týždne na neho čaká prvýkrát v kariére štart na Giro d´Italia. Aj na týchto nemenej prestížnych a náročných pretekoch Grand Tour sa možno pokúsi o zisk dresu určeného pre víťaza bodovacej súťaže. Na Gire máva cyklámenovú farbu."Mám nejakú kondíciu aj formu. Teraz ide najmä o to, aby som mentálne zregeneroval, lebo trojtýždňové preteky sú o psychickom vypätí 21 dní v kuse. Tento rok bola na Tour iba jedna pomalšia etapa, keď nikto nechcel ísť do úniku. Inak sme jazdili každý deň naplno. Potrebujem prísť na Giro d´Italia čerstvý, aby som mal chuť bojovať o ďalšie ciele. V najbližších dňoch nechcem ani veľmi trénovať, skôr si chcem užiť chvíle so synom a potom ma čaká trojtýždňový výlet do Talianska," skonštatoval Sagan pre RTVS.