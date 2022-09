Gulyás: Orbánova vláda neuznáva ruskú anexiu

Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána v súlade so spoločným postojom Európskej únie neuznáva výsledky referenda na okupovaných územiach Ukrajiny a neuznáva ani ich anexiu. Podľa servera 24.hu to vyhlásil vo štvrtok v Budapešti šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.





Jediným riešením situácie v súlade s medzinárodným právom by podľa Gulyása bolo, keby sa Rusi stiahli z Ukrajiny. Ako dodal, nie je si istý, že by išlo aj o najrýchlejšie riešenie.Moskva tvrdí, že hlasovania "prebehli v úplnom súlade s normami a zásadami medzinárodného práva", aj keď územia (Luhanskej, Chersonskej, Doneckej a Záporožskej oblasti) boli dobyté silou a referendá boli zorganizované narýchlo pod tlakom protiofenzívy Kyjeva.Na otázku, o čom rokoval šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó 23. septembra v New Yorku s ruským ministrom Sergejom Lavrovom, Gulyás povedal, že nevie, pretože tam nebol. Zopakoval však často hlásaný postoj maďarskej vlády, že kľúčom k mieru na Ukrajine je dialóg. Szijjártó bol jediným ministrom zahraničných vecí krajín Európskej únie, ktorý sa v poslednom čase s Lavrovom stretol.