Vlhová sa teší na oddych: Verím, že načerpám silu

Petra Vlhová sa po neúspešných pretekoch v Špindlerovom Mlyne nevie dočkať oddychu. Pred vrcholom sezóny, ktorým je svetový šampionát vo Francúzsku, chce doma načerpať nielen psychické, ale aj mentálne sily. V českom stredisku sa jej nedarilo, na 13. miesto chce čo najskôr zabudnúť.





Vlhová bola po prvom kole šiesta, v druhom však urobila viacero chýb a výsledkovo sa prepadla. "Dnes som robila veľmi veľa chýb. Pokazila som obe kolá, bohužiaľ mi to nevyšlo," povedala po pretekoch.Ihneď po nich sa s celým tímom presunuli domov na Slovensko, kde sa teší na odpočinok: "Verím, že si doma oddýchnem, aspoň tie dva dni, a že načerpám nové sily."Vlhovej brat Boris po nedeľných pretekoch uviedol, že oba víkendové slalomy boli jednoduché, slovenskej lyžiarke sedia viac náročnejšie. "Nechcem hovoriť, čo mám rada a čo nie, bohužiaľ nevyšlo mi to. Ja sa musím prispôsobiť tomu, čo je postavené. Ale teraz som sa trápila," povedala Vlhová.V areáli Svätého Petra hrali prím slovenskí fanúšikovia, aj im chcela Vlhová urobiť radosť: "V sobotu to bolo také, že som až veľmi chcela a potom to nebolo ideálne. Ale v nedeľu som sa vôbec necítila dobre. Som rada, že ľudia prišli a vytvorili úžasnú atmosféru. Preto ma mrzí, že môj výkon nebol dobrý. Bude to chvíľu bolieť, hnevá ma to, ale potrebujem čas, dobre sa vyspím. Zajtra je nový deň. Ale potrebujem si naozaj oddýchnuť aj mentálne."Po krátkom oddychu sa už bude pripravovať na MS, vo Francúzsku by chcela uspieť. "Beriem to ako každé iné preteky, aj tak do nich pôjdem. A ako to dopadne, uvidíme. V športe je možné všetko. Viem, že dokážem zvíťaziť, uvidíme," uviedla.V Čechách mala na dosah rekord Vlhovej rivalka Mikaela Shiffrinová. V sobotu zvíťazila a v nedeľu mohla získať 86. triumf, čím by sa dotiahla na rekordný zápis Ingemara Stenmarka. Rybník jej však vypálila Nemka Lena Dürrová. "Nebude to mať zadarmo, ale je to otázka času. V tejto sezóne ide ako píla. To že jej to dnes nevyšlo ju len nakopne. Do konca sezóny to určite dokáže," uzavrela Vlhová.